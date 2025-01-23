Otomobil almak isteyenler dikkat! Uzmanından tavsiye geldi: Elinizi çabuk tutun

23 Ocak 2025 14:27 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 14:52

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, otomobil satın almak isteyenlere uyarılarda bulundu. İndirim fırsatlarını takip eden vatandaşlara faiz hatırlatması yapıldı. Motorlu araç satıcılarından tüketicilere "yetki belgesine sahip satıcıları tercih edin" önerisi yapıldı. Ayrıca Ramazan Bayramı ve bahar aylarında otomobile taleplerin artacağı belirterek bütçe uyarısında bulunuldu. İşte detaylar...

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Sıfır veya ikinci el otomobil satın almak isteyen vatandaşlara uzmanlar tarafından tek tek uyarılarda bulunuluyor. Özellikle otomotiv ticaret merkezlerinde yetki belgesine sahip motorlu araç satıcılarından alışveriş yapılması gerektiği vurgulanıyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İKİNCİ EL PAZARINDA DEVİRLER ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, geçen yıl, noterler aracılığıyla 7 milyondan fazlası otomobil olan 10,7 milyon taşıtın devir yoluyla el değiştirdiğine dikkati çeken Erkoç, ikinci el taşıt pazarında devirlerin yıllık bazda arttığını belirtti.

Erkoç, 2024'ün ilk yarısındaki satışlarda yaşanan azalışa işaret ederek, yılın ikinci yarısında ise piyasada hareketlenme olduğunu söyledi. Otomobil satışlarında İstanbul'un ilk sırada yer aldığını ifade eden Erkoç, bu ili Ankara ve İzmir'in takip ettiğini kaydetti.

Kredi faiz oranlarının yüksek olduğunu, taşıt kredilerinde vadenin düşük olduğunu aktaran Erkoç, yükselen fiyatların yüzde 20'lerin üzerinde geri geldiğini, artık araçların gerçek değerinden satıldığını söyledi.

BÜTÇEYE UYGUN ARAÇ ALMA TAVSİYESİ

Erkoç, Ramazan Bayramı ve bahar aylarının gelişiyle araca olan talebin artacağını belirterek, bu durumun fiyatların artmasına neden olacağını anlattı.

Maliyet artışları, satın alma gücünün düşmesi ve faiz oranlarında önemli indirim olmayışı gibi nedenlerle sıfır araç fiyatlarının yükselebileceğini bildiren Erkoç, "Bununla talebin sıfırdan ikinci ele kayacağını ve ikinci elde de fiyatların artmasına sebep olacağını düşünüyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu dönemde ihtiyaçlarını karşılamalarını, bütçelerine uygun aracı almalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

EKSPERTİZ İÇİN TSE UYARISI

Erkoç, otomobil satışlarında uygun fiyatlar nedeniyle alım satımların hız kazanacağını ifade ederek, bilmedikleri kişilerle ticaret yapmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

İlan sitelerinde "cazip" fiyatlarla kapora dolandırıcılığı yapıldığını belirten Erkoç, "Tüketiciler, karşılarında muhatap bulabilecekleri otomotiv ticaret merkezlerinden, yetki belgesine sahip motorlu araç satıcılarından alışveriş yaparlarsa herhangi sorun yaşamazlar. Aynı şekilde satın alacakları aracı ekspertiz merkezlerine götürürken söz konusu merkezin TSE standartlarına uygunluğunu kontrol etmeleri de son derece önemli. Firmaların, ekspertiz yaptıkları araçlara garanti vermesi, tüketicilerin bunu talep etmesi bu konularda da yaşanan mağduriyetlerin önüne geçecek. Ekspertiz merkezleri için de bir standart getirilmesi konusunda ilgili mercilerle görüşmelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.