En çok indirim uygulanan 10 otomobil modeli belli oldu: Dev markalar 'fırsat' düğmesine bastı

19 Ocak 2025 10:00 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 10:19

Dünya genelinde bazı sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında kampanya görülüyor. Vatandaşlar tasarruf edebileceği ucuz araçları araştırdı. Önerilen etiket fiyatının altında olan araçlar ilgi görüyor. İşte tasarruf edilebilecek 10 otomobil modeli...

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Sıfır ve ikinci el otomobillerde, pazara yeni katılan markalar ile birlikte yeni fırsatlar görülüyor. Dünya genelinde bazı otomobil markaları fiyatlarında indirim görülebiliyor. Günümüzde en güvenilir, en uygun araç bulmak zor. Vatandaşlar otomobil markalarının fırsat olarak sattığı bazı modellere yönelerek tasarruf yapmak istiyor.

TASARRUF EDİLECEK 10 OTOMOBİL

Küresel otomobil fiyatlarındaki seviyeler Türkiye pazarını da etkileyebiliyor. Tüketici Raporları, vatandaşların şu anda hangi modellerde büyük indirimler elde ettiğini görmek için TrueCar'ın (TRUE) verilerine baktı.

Alıcıların, önerilen perakende satış fiyatından ortalama birkaç bin dolar tasarruf edildiği 10 farklı otomobil buldu. Bu araçların etiket fiyatının altında olduğu belirtiliyor. İşte detaylar…

Nissan Leaf

2025 Nissan (NSANY) Leaf şu anda istenen fiyatın %9 altında satılıyor. Alıcılar şu anda 36.190 dolar (1.282.407,13 TL) MSRP'den ortalama 3.184 dolarlık (112.826,31 TL) tasarruf ediyor.

BMW i4

2025 BMW (BMWYY) i4 şu anda istenen fiyatın %8 altında satılıyor. Alıcılar şu anda eDrive35 Gran Couple modeli için 52.800 dolar (1.870.989,12 TL) MSRP'den ortalama 4.309 dolarlık (152.691,14 TL) tasarruf ediyor.

Mercedes-Benz GLA

2025 Mercedes-Benz GLA şu anda istenen fiyatın %8 altında satılıyor. Alıcılar şu anda 250 4MATIC modeli için 43.000 dolar (1.523.722,20 TL) MSRP'den ortalama 3.378 dolarlık (119.700,78 TL) tasarruf ediyor.

Mercedes-Benz CLA

2025 Mercedes-Benz CLA şu anda istenen fiyatın %7 altında satılıyor. Alıcılar şu anda 250 4MATIC modeli için 46.400 dolar (1.644.202,56 TL) MSRP'den ortalama 3.474 dolarlık (123.102,58 TL) tasarruf ediyor.

Toyota Crown

2025 Toyota ( TM ) Crown şu anda istenen fiyatın %7 altında satılıyor. Alıcılar şu anda Nightshade AWD modeli için 48.765 dolar (1.728.007,28 TL) MSRP'den ortalama 3.250 dolarlık (115.165,05 TL) tasarruf ediyor.

Mercedes-Benz C Class

2025 Mercedes-Benz C Sınıfı şu anda istenen fiyatın %7 altında satılıyor. Alıcılar şu anda 48.450 dolar (1.716.845,13 TL) MSRP'den ortalama 3.151 dolarlık (111.656,95 TL) tasarruf ediyor.

Mercedes-Benz GLB

2025 Mercedes-Benz GLB şu anda istenen fiyatın %6 altında satılıyor. Alıcılar şu anda 45.800 dolar (1.622.941,32 TL) MSRP'den ortalama 2.638 dolarlık (93.478,59 TL) tasarruf ediyor.

Subaru Outback

2025 Subaru ( FUJHY ) Outback şu anda istenen fiyatın %6 altında satılıyor. Alıcılar şu anda Sınırlı AWD modeli için 37.970 dolar (1.345.482,14 TL) MSRP'den ortalama 2.136 dolarlık (75.690 TL) tasarruf ediyor.

Audi Q4 E-Tron

2025 Audi ( VWAGY ) Q4 E-Tron şu anda istenen fiyatın %5 altında satılıyor. Alıcılar şu anda Premium 45 RWD modeli için 49.800 dolar (1.764.682,92 TL) MSRP'den ortalama 2.553 dolarlık (90.466,58 TL) tasarruf ediyor.

Subaru Forester

2025 Subaru Forester şu anda istenen fiyatın %5 altında satılıyor. Alıcılar şu anda Sınırlı AWD modeli için 36.110 dolar (1.279.572,29 TL) MSRP'den ortalama 1.843 dolarlık (65.307,44 TL) tasarruf ediyor.