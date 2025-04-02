Aston Martin Valhalla yola çıkmak için gün sayıyor

Aston Martin'in ilk kez 2019'da AM-RB 003 adıyla konsept olarak tanıttığı Valhalla, artık gerçek bir otomobile dönüşmek üzere. İngiliz üretici, hibrit süper otomobili bu çeyrekte üretim bandına sokmadan önce son testlerini yapıyor.

Yani işin özeti şu: Valhalla artık hayal değil. Aracın geliştirme süreci, İspanya ve İngiltere'deki test merkezlerinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Mühendisler, son rötuşlarla birlikte otomobili seri üretime hazır hale getirmeye çalışıyor.

VALHALLA PİSTTE VE YOLDA SINAVDA

Valhalla'nın prototipi, İspanya'nın Barselona ve Tarragona şehirleri arasındaki IDIADA test pistinde yüksek hız ve yol tutuş testlerinden geçti. Bu zorlu denemelerde aracın aktif aerodinamiği, direksiyon tepkileri ve termal fren sistemleri detaylı şekilde test edildi.

Sadece pistte değil, İngiltere yollarında da testler devam etti. Bu süreçte Valhalla'nın süspansiyon sistemi, özellikle amortisör kalibrasyonları titizlikle ayarlandı.

MOTOR CANAVARI: 1.079 BEYGİRLİK GÜÇ

Valhalla'nın kalbinde, performans tutkunlarının yakından tanıdığı Mercedes-AMG GT Black Series'ten alınan çift turbo beslemeli 4.0 litrelik V8 motor yer alıyor. Bu motor tek başına 828 beygir güç üretebiliyor.

Ancak iş burada bitmiyor. Ön aksta yer alan iki elektrik motoru da sisteme dahil olunca toplam güç tam 1.079 beygire ulaşıyor. Araç, bu güç sayesinde 0'dan 100 km/s hıza sadece 2.5 saniyede ulaşıyor. Maksimum hız ise etkileyici: 350 km/s.

Valhalla, 8 vitesli çift kavramalı otomatik şanzımanla geliyor ve dört çeker sistemi sayesinde hem pistte hem yolda üstün performans vaat ediyor. Üstelik sadece elektrikli modda 14 kilometre yol kat edebiliyor.