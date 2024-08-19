Audi’den Türkiye’deki kullanıcıları için yepyeni karar! Son gün 26 Eylül

19 Ağustos 2024 14:59 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 14:59

Sıfır araçlar için sıfır faizli kredi fırsatı! İşte en uygun fiyatlı otomobil modelleri

Sıfır araçlar için sıfır faizli kredi fırsatı! İşte en uygun fiyatlı otomobil modelleri

Dünyada en az satan otomobiller belli oldu! Listede BMW, Volvo, Audi, Toyota gibi markaların şaşırtıcı satış rakamları ortaya çıktı

Dünyada en az satan otomobiller belli oldu! Listede BMW, Volvo, Audi, Toyota gibi markaların şaşırtıcı satış rakamları ortaya çıktı

Almanya'nın önde gelen markası Audi, kendi müşterilerinin kullanımına sunduğu bir uygulama ile, tüm müşterilerine dijital bir hizmet sunuyor. Marka yöneticilerinin yeni aldığı kararla birlikte myAudi uygulamasına 26 Eylül tarihinden itibaren Türkiye'den giriş yapılamayacak.

Bağlantılı araç verilerine özel olarak hazırlanan myAudi portalı, Türkiye’de sadece tarayıcı üzerinden erişilebiliyor ve kullanım kılavuzu, harita indirme gibi işlevleri sunuyordu.

Audi Türkiye, uygulama hizmetinin Türkiye’de erişilebilen, navigasyon güncellemeleri gibi önemli ve faydalı hizmetlerini müşterilerine resmi sitesi olan audi.com.tr üzerinden sunmaya devam edecek.

Önümüzdeki günlerde devreye girecek hizmet sayesinde, Türkiye’de Audi kullanıcıları myAudi uygulamasında yararlanabildikleri temel fonksiyonlara web sitesinden ulaşabilecekler.