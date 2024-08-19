Audi’den Türkiye’deki kullanıcıları için yepyeni karar! Son gün 26 Eylül
Ünlü Alman otomobil markası Audi, tüm dünyada kullanıcılarına sunduğu uygulamayı Türkiye'den kaldırma kararı aldı. Tüm Audi kullanıcılarını ilgilendiren bu karar 26 Eylül itibariyle geçerli olacak.
Almanya'nın önde gelen markası Audi, kendi müşterilerinin kullanımına sunduğu bir uygulama ile, tüm müşterilerine dijital bir hizmet sunuyor. Marka yöneticilerinin yeni aldığı kararla birlikte myAudi uygulamasına 26 Eylül tarihinden itibaren Türkiye'den giriş yapılamayacak.
Bağlantılı araç verilerine özel olarak hazırlanan myAudi portalı, Türkiye’de sadece tarayıcı üzerinden erişilebiliyor ve kullanım kılavuzu, harita indirme gibi işlevleri sunuyordu.
Audi Türkiye, uygulama hizmetinin Türkiye’de erişilebilen, navigasyon güncellemeleri gibi önemli ve faydalı hizmetlerini müşterilerine resmi sitesi olan audi.com.tr üzerinden sunmaya devam edecek.
Önümüzdeki günlerde devreye girecek hizmet sayesinde, Türkiye’de Audi kullanıcıları myAudi uygulamasında yararlanabildikleri temel fonksiyonlara web sitesinden ulaşabilecekler.