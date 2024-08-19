Tgrt Haber
Haberler>Otomobil>Audi’den Türkiye’deki kullanıcıları için yepyeni karar! Son gün 26 Eylül

Audi’den Türkiye’deki kullanıcıları için yepyeni karar! Son gün 26 Eylül

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ağustos 2024 14:59 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 14:59
Audi’den Türkiye’deki kullanıcıları için yepyeni karar! Son gün 26 Eylül

Ünlü Alman otomobil markası Audi, tüm dünyada kullanıcılarına sunduğu uygulamayı Türkiye'den kaldırma kararı aldı. Tüm Audi kullanıcılarını ilgilendiren bu karar 26 Eylül itibariyle geçerli olacak.

Almanya'nın önde gelen markası Audi, kendi müşterilerinin kullanımına sunduğu bir uygulama ile, tüm müşterilerine dijital bir hizmet sunuyor. Marka yöneticilerinin yeni aldığı kararla birlikte myAudi uygulamasına 26 Eylül tarihinden itibaren Türkiye'den giriş yapılamayacak.

Audi’den Türkiye’deki kullanıcıları için yepyeni karar! Son gün 26 Eylül - 1. Resim

Bağlantılı araç verilerine özel olarak hazırlanan myAudi portalı, Türkiye’de sadece tarayıcı üzerinden erişilebiliyor ve kullanım kılavuzu, harita indirme gibi işlevleri sunuyordu.

Audi’den Türkiye’deki kullanıcıları için yepyeni karar! Son gün 26 Eylül - 2. Resim

Audi Türkiye, uygulama hizmetinin Türkiye’de erişilebilen, navigasyon güncellemeleri gibi önemli ve faydalı hizmetlerini müşterilerine resmi sitesi olan audi.com.tr üzerinden sunmaya devam edecek.

Audi’den Türkiye’deki kullanıcıları için yepyeni karar! Son gün 26 Eylül - 3. Resim

Önümüzdeki günlerde devreye girecek hizmet sayesinde, Türkiye’de Audi kullanıcıları myAudi uygulamasında yararlanabildikleri temel fonksiyonlara web sitesinden ulaşabilecekler.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...