Audi'den ucuz elektrikli araç hamlesi

Elektrikli otomobil pazarında işler Audi için geçen yıl pek yolunda gitmedi. 2024'te elektrikli araçlara olan talep %8 gerileyince, marka da planlarını gözden geçirmek zorunda kaldı. Bu düşüşe karşılık Audi, yeni bir stratejiyle sahneye çıkıyor: Daha uygun fiyatlı elektrikli araçlar.

İLK HEDEF: A3 SEGMENTİNDE TAM ELEKTRİKLİ MODEL

Audi CEO'su Gernot Döllner, A3 segmentinde tamamen elektrikli bir araç üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Aslında 2027'de piyasaya sürülmesi planlanan modelin lansmanı bir yıl öne çekildi. Yeni elektrikli modelin 2026'da yollarda olması bekleniyor. Üretim yeri de belli: Almanya'daki Ingolstadt fabrikası.

VOLKSWAGEN ID.2 ETKİSİ

Henüz aracın teknik detayları açıklanmasa da, birçok kaynak bu modelin Volkswagen'in ID.2all konsepti üzerinden geliştirileceğini öne sürüyor. Hatırlatalım, VW ID.2 modeli de 2026'da yaklaşık 25 bin euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Yeni Audi modelinin, elektrikli Golf'ü temel alma ihtimali ise zayıf. Çünkü elektrikli Golf'ün Rivian iş birliğiyle geliştirileceği ve en erken 2029'da piyasaya sürüleceği biliniyor.

MEB SMALL PLATFORMUYLA GENİŞ KİTLE HEDEFİ

Audi'nin yeni aracı, Volkswagen ID.2 ve ID.1 gibi MEB Small platformunu kullanabilir. Bu hamleyle Audi, elektrikli araçların daha erişilebilir hale gelmesini sağlayarak müşteri kitlesini genişletmeyi amaçlıyor. Lüks segmentin dışında daha geniş bir pazara açılmak, Audi'nin 2032'de tamamen elektrikliye geçme hedefini de destekleyecek gibi görünüyor.