Avrupa'nın en çok satan otomobili açıklandı! Türkiye'nin lideri listede bile yok

2025 yılı itibarıyla Avrupa Birliği ülkelerinde en çok satan otomobil markası belli oldu. Türkiye'de aynı dönemde zirvede yer alan Fiat Egea, Tipo ismiyle satıldığı Avrupa'da ilk 10'a giremedi.

Nisan 2025'te Avrupa Birliği otomotiv pazarı temkinli bir toparlanma sinyali veriyor. Acea'nın yayımladığı verilere ve danışmanlık şirketi Jato'nun hesaplamalarına göre, yeni otomobil tescilleri bir önceki yıla göre yüzde 1,3 artarak 925 bin 359 adede ulaştı.

ARAÇ SATIŞLARI DÜŞÜŞTE

Avrupa geneline (AB + Serbest Bölge Ülkeleri+ Birleşik Krallık) bakıldığında ise %0,3'lük hafif bir düşüşle toplam 1.077.186 adet araç olduğu görülüyor. Ancak yıl başından itibaren Ocak-Nisan dönemindeki denge negatif : -%1,2, 3.640.211 adet konut kaydı yapılmışken, 2024'ün aynı döneminde bu rakam 3.682.699 idi.

AVRUPA'DA EN ÇOK SATILAN 10 ARAÇ

Nisan ayında en çok satan otomobil sıralamasında Renault Clio ilk sırada yer aldı. Onu iki küçük Fransız otomobili daha takip etti: Dacia Sandero ve Peugeot 208 . Yeni nesil satışlarının Avrupa'daki müşterilerin beğenisini kazandığı göz önüne alındığında, Volkswagen Tiguan'ın satışlarda dördüncü sıraya hızla yükseldiği dikkat çekiyor.

İşte Avrupa'nın en çok satan arabaları: