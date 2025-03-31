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 | Ömer Faruk Dogan

Batarya sorunu Mercedes'i vurdu: 12 bin araç için geri çağırma kararı

Mercedes-Benz, batarya üretim sürecindeki tutarsızlıklar nedeniyle yangın riski taşıyan 12 bin 308 adet elektrikli EQA ve EQB model aracını Çin'de geri çağırıyor. Araç sahiplerine, güvenlik güncellemesi yapılana kadar şarj seviyesini yüzde 80'de tutmaları önerildi.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 14:23

Mercedes, bataryalarındaki yangın riski nedeniyle Çin'de yeni bir geri çağırma başlattı. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR) web sitesinde yer alan duyuruya göre, Alman otomobil üreticisinin Çin'deki ortak girişimi Beijing Benz, üretim tarihleri 1 Nisan 2021 ile 31 Ekim 2023 arasında olan toplam 12 bin 308 adet elektrikli EQA ve EQB aracını servise çağırıyor.

KULLANICILARIN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATIYOR

Geri çağırma kapsamındaki bazı araçların, yüksek voltajlı batarya üretim sürecindeki tutarsızlıklar nedeniyle kullanıcıların güvenliğini tehlikeye attığı belirtildi. Şirket, söz konusu riski, yetkili servislerde ücretsiz olarak yapılacak yazılım güncellemesiyle ortadan kaldırmayı planlıyor. Süreç başlayıncaya kadar araç sahiplerine şarj seviyesini yüzde 80'de bırakmaları öneriliyor.

1 YIL İÇİNDE İKİNCİ GERİ ÇAĞIRMA

Bu adımla beraber Mercedes-Benz, son bir yıl içinde Çin'de EQ serisi elektrikli araçlarını ikinci kez geri çağırmış oldu. 21 Haziran 2024 tarihinde şirket, ithal EQS SUV ve EQE SUV modelleri de dahil olmak üzere 2 bin 380 adet EQ serisi elektrikli aracını, sürüş sırasında aracın güç kaybı yaşama riski nedeniyle geri çağırdığını duyurmuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Mercedes-Benz'in geri çağırma kararının nedeni nedir?
Mercedes-Benz, bazı EQA ve EQB model araçlarının yüksek voltajlı bataryalarının üretim sürecindeki tutarsızlıklar nedeniyle yangın riski taşıdığını belirledi.
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