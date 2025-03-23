Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Mercedes'ten şaşırtan karar! "İşten ayrıl" dediler, 500 bin euro teklif ettiler

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, 2027 yılına kadar 5 milyar euro tasarruf hedefiyle 30 bine yakın çalışana rekor tazminatlarla gönüllü ayrılık teklifinde bulunuyor. 30 yıllık personele 500 bin euroya varan ödemeler yapılacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Carscoops
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 09:28

Mercedes-Benz, 2027 yılına kadar 5 milyar euro tasarruf etmeyi hedefleyen yeniden yapılanma planı kapsamında önemli bir adım attı. Almanya merkezli otomotiv devi, üretim dışı birimlerde görev yapan 30 bine yakın çalışana gönüllü ayrılık teklifleri sunmaya başladı. Plan dahilinde, uzun yıllardır şirkette görev yapan personele 6 haneli tazminatlarla erken ayrılma imkanı sağlanıyor.

İSTİFA EDENE 500 BİN EUROYA KADAR TEKLİF

Alman basınında yer alan haberlere göre, şirketin iç iletişim platformunda paylaşılan bilgiler tazminatların cömertliğini gözler önüne seriyor. Örneğin 30 yıllık deneyime sahip, aylık yaklaşık 9 bin euro maaş alan 55 yaşındaki bir ekip lideri 500 bin euroyu (yaklaşık 20 milyon TL) aşan bir ödeme alarak görevinden ayrılabilecek.

Benzer şekilde, 20 yıldır şirkette çalışan ve aylık 7 bin 500 euro kazanan 45 yaşındaki bir memur için teklif edilen miktar 300 bin euroyu (yaklaşık 12 milyon TL) geçiyor. Orta yaş grubundaki personel de 100 bin euroyu (yaklaşık 4 milyon lira) aşan tekliflerle karşı karşıya.

AYRILMAK İSTEMEYENE BASKI YOK

Şirket, teklife uygun 30 binden fazla çalışana nisan sonuna kadar bireysel yazılı teklifler sunmayı planlıyor. Çalışanların işten ayrılıp ayrılmama kararı vermek için son tarih ise 31 Temmuz. Ayrılmak istemeyenler için herhangi bir işten çıkarma tehdidi bulunmuyor. Ancak şirket, belirli stratejik pozisyonlarda görev yapan çalışanların ayrılık taleplerini reddetme hakkını elinde tutuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mercedes, Berlin fabrikasında insansı robotlara geçiş yaptı
Renault fiyatlarını güncelledi! İşte en düşük Clio fiyatları

Sıkça Sorulan Sorular

Mercedes-Benz hangi çalışanlara tazminat teklifi sunuyor?
Üretim dışı birimlerde görev yapan, özellikle uzun süredir şirkette çalışan yaklaşık 30 bin personele gönüllü ayrılık teklifleri sunuluyor.
ETİKETLER
#mercedes-benz
#robotik
#tazminat
#otomotiv sektörü
#ekonomik kriz
#Gönüllü Ayrılık
#Işten Ayrılık
#Çalışan Hakları
#Otomasyon
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.