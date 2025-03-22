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 | Emir Yücel

Renault fiyatlarını güncelledi! İşte en düşük Clio fiyatları

Türkiye'de en çok satan otomobil markalarından olan Renault, kısa süre önce fiyat güncellemesi gerçekleştirdi. Hazırlanan yeni fiyatlarla birlikte Renault Clio için başlangıç fiyatı 1 milyon 334 bin TL‘ye kadar çıktı.

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Renault fiyatlarını güncelledi! İşte en düşük Clio fiyatları
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 10:41

Türkiye’de sıfır kilometre bir Renault Clio sahibi olmak isteyenlerin, 22 Mart itibarıyla artık en az 1 milyon 309 bin TL‘yi (evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp) değil 1 milyon 334 bin TL‘yi gözden çıkarması gerekiyor. Aracın techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp versiyonu için artık 1 milyon 409 bin TL yerine 1 milyon 436 bin TL, techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp versiyonu içinse artık 1 milyon 789 bin TL yerine 1 milyon 832 bin TL fiyat açıklanıyor.

Renault Türkiye’den geçtiğimiz aylarda olumlu bir satış açıklaması geldi. Resmi basın bültenine göre Renault Grubu 2024 yılında dünya genelinde 2.264.815 araç satışı gerçekleştirerek 2023 yılına kıyasla yüzde 1,3 büyüme sağladı. LOG'da yer alan habere göre; Satışlar ve büyüme oranları şöyle oldu: Renault: 1.577.351 araç (2023 yılına kıyasla yüzde 1,8 artış) DACIA: 676.340 araç (2023 yılına kıyasla yüzde 2,7 artış) Alpine: 4.585 araç (2023 yılına kıyasla yüzde 5,9 artış)

Ek olarak şunlar aktarılmıştı: “Grup, Avrupa’da satışlarını yüzde 3,5 artırarak pazarın iki katı gelişme kaydetti. Renault Grubu, 1.599.051 adetlik araç satışı ile otomobil üreticileri podyumunda yer alırken, Sandero tüm kanallarda en çok satan otomobil oldu.

Marka, Avrupa dışında Uluslararası Oyun Planı kapsamında Kardian ile Brezilya’da satışlarını yüzde 10,3 oranında artırırken, yeni Renault Kore yapılanmasının ilk aracı olan Grand Koleos’un lansmanı sayesinde Güney Kore’de satışlarını yüzde 80,6 oranında artırdı.

Hibrit araç satışları yüzde 45 artarak Grup satışlarının yüzde 25,5’ini oluşturdu (2023 yılına kıyasla 7,5 puan artış). Renault markası, ICE satışlarının yüzde 40’ının hibrit araçlardan oluşmasıyla Avrupa’daki ikinciliğini pekiştirdi. Elektrikli araçlar, ürün planı açısından geçiş yapılan bir yılda Renault Grubu satışlarının yüzde 9’unu oluşturdu.

Bu, yüzde 12’nin üzerinde, yani yılın geri kalanından neredeyse 5 puan daha fazla olacak şekilde 4. çeyrek karmasına da yansımaya başlıyor. Renault markasının satışlarının yüzde 13’ü elektrikli araçlardan oluşuyor. Fransa’da ekim ayından bu yana satışa sunulan 5 E-Tech Elektrikli, kasım ve aralık aylarında en çok satan elektrikli otomobil oldu.”

ETİKETLER
#Ekonomi
#Otomobil
#elektrikli araç
#fiyat artışı
#satışlar
#hibrit araç
#renault
#Clio
#Otomobil
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