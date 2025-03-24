Bayramda uzun yola çıkacak araç sürücüleri dikkat: Asla son güne bırakmayın!

Zorunlu kış lastiği bitiş sezonu Ramazan Bayramı tarihlerine denk geliyor. Araç bakım ustaları sürücüleri bayram öncesi lastik ve periyodik bakım konusunda uyardı. Lastikçiler ise bayramda uzun yola çıkacak vatandaşlara bu hafta ve sakin günlerde değişim yaptırması gerektiğini söyledi.

YAĞ VE LASTİK DEĞİŞİMİ YAPILMASI GEREK

Sürücülerin yoğunluk yaşamaması için lastikçilere gitmesi gerektiğini belirten Lastikçi Ümit Sel, "Kış lastiği bitiş sezonu bu yıl Ramazan Bayramı’na denk geliyor. Yoğunluk başlayacağını düşünüyoruz. Biz de şimdiden hazırlıklarımızı yaptık ve önlemlerimizi aldık. Bayrama bırakmadan şimdiden işi çözmekte fayda var. Çünkü bayramda yoğun olacağını düşünüyoruz. Mağduriyet yaşanmaması veya sıkıntı olmaması için şimdiden değişim yapmalarında fayda var. Önümüzde bayram olduğu için insanlar yola çıkacaklar. Yolculuk yapacak sürücüler. Araçlarımızda kıştan çıktı. Hem periyodik bakımlarını hem de yazlık kontrollerini, yağ bakımlarını, lastik değişimlerini, bayram gelmeden bu sakin günlerde halletmelerinde fayda var" dedi.

KIŞ SONRASI ARAÇ BAKIMINA DİKKAT!

Araçların kış şartlarından geçtiğini ve bakım görmeden yola çıkılmamasını belirten Sel, "Sürücülerin yola çıkmadan önce kesinlikle lastiklerini kontrol ettirmeleri gerekiyor. Zamanları geldiyse filtrelerimizin, yağlarımızın değişmesi gerekiyor. Gelmediyse en azından kontrollerinin yapılması lazım. Hava ve polen filtrelerinin yenilenmesi gerekiyor. Çünkü kıştan çıktık. Çamurlu, yağmurlu, tozlu ortamlardan geçtik. Yaza hazırlamakta fayda var. Bununla ilgili yapılması gereken bir kaç kontrol var. Kış şartları sebebi ile aracınızın alt düzeneğinde herhangi bir olumsuzluk oluşmuş mu? Yürüyen düzen aksamında, frenlerinde herhangi bir aşınma veya dezenformasyon oluşmuş mu? Cam silecek süpürgelerinin yenilenmesi, silecek sularının değiştirilmesi gibi bir takım periyodik bakımlar var. Sürücüler bunları kontrol ettirmeli" ifadelerini kullandı.

