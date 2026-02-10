Bill Gates'in "imkansız" dediğini Elon Musk yaptı

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin elektrikli tırı Semi'nin üretim sürecine ilişkin yeni bir gelişmeyi duyurdu. Milyarder iş insanı, sahibi olduğu X platformunda yaptığı paylaşımda aracın yüksek hacimli üretimine yıl içinde başlanacağını açıkladı.

Tesla Semi, 2023 yılından beri gerçek dünya koşullarında zorlu testlerden geçiyor. Firmanın PepsiCo ile yürüttüğü pilot program tırın gelişiminde kritik bir rol oynadı. İçecek devi, 2024 yılında elektrikli tır filosunu üç katına çıkaracağını duyurmuş, Kaliforniya'daki üretim ve dağıtım tesislerinde kullanılmak üzere 50 adet daha Tesla Semi siparişi vermişti.

YILDA 50 BİN SEMİ ÜRETİLMESİ HEDEFLENİYOR

Tesla yöneticisi Dan Priestley, Mayıs 2024'te Las Vegas'taki Advanced Clean Transportation Expo'da yaptığı konuşmada, Nevada'da özel bir Semi fabrikası inşa edildiğini belirtmişti. Fabrikanın nihai hedefi yılda 50 bin araç üretmek. Priestley ayrıca uzun menzilli versiyonun 800 km, standart versiyonun ise konfigürasyona bağlı olarak yaklaşık 480 km menzile sahip olacağını ifade etti.

Şarj altyapısı tarafında da önemli adımlar atılıyor. Pilot Travel Centers, ağır hizmet tipi elektrikli araçlar için yüksek güçlü şarj merkezleri kurmak üzere Tesla ile anlaştı. İnşaat çalışmalarının 2026'nın ilk yarısında başlaması ve ilk noktaların yıl ortasından itibaren hizmete girmesi planlanıyor.

MUSK, GATES'İ YALANCI ÇIKARDI

Geçmişte Bill Gates, Tesla'nın Giga Texas tesisine yaptığı ziyarette Musk'a uzun menzilli bir elektrikli tır yapmanın imkansız olduğunu söylemişti. Musk'ın cevabı ise "Bunlar zaten var, kendiniz sürebilirsiniz" olmuştu. Şimdi ise Musk, Semi'nin seri üretime gireceğini duyurarak Gates'i yalancı çıkarmış oldu.