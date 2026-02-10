Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Bill Gates'in "imkansız" dediğini Elon Musk yaptı

Elektrikli otomobil devi Tesla, yıllar süren test ve pilot uygulamaların ardından elektrikli tırı Semi'yi ticari kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Semi için dünyaca ünlü milyarder Bill Gates "İmkansız" demişti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bill Gates'in
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 09:45

Tesla CEO'su , şirketin elektrikli tırı Semi'nin sürecine ilişkin yeni bir gelişmeyi duyurdu. Milyarder iş insanı, sahibi olduğu X platformunda yaptığı paylaşımda aracın yüksek hacimli üretimine yıl içinde başlanacağını açıkladı.

Tesla Semi, 2023 yılından beri gerçek dünya koşullarında zorlu testlerden geçiyor. Firmanın PepsiCo ile yürüttüğü pilot program tırın gelişiminde kritik bir rol oynadı. İçecek devi, 2024 yılında elektrikli tır filosunu üç katına çıkaracağını duyurmuş, Kaliforniya'daki üretim ve dağıtım tesislerinde kullanılmak üzere 50 adet daha Tesla Semi siparişi vermişti.

Bill Gates'in "imkansız" dediğini Elon Musk yaptı

YILDA 50 BİN SEMİ ÜRETİLMESİ HEDEFLENİYOR

Tesla yöneticisi Dan Priestley, Mayıs 2024'te Las Vegas'taki Advanced Clean Transportation Expo'da yaptığı konuşmada, Nevada'da özel bir Semi fabrikası inşa edildiğini belirtmişti. Fabrikanın nihai hedefi yılda 50 bin araç üretmek. Priestley ayrıca uzun menzilli versiyonun 800 km, standart versiyonun ise konfigürasyona bağlı olarak yaklaşık 480 km menzile sahip olacağını ifade etti.

Şarj altyapısı tarafında da önemli adımlar atılıyor. Pilot Travel Centers, ağır hizmet tipi elektrikli araçlar için yüksek güçlü şarj merkezleri kurmak üzere Tesla ile anlaştı. İnşaat çalışmalarının 2026'nın ilk yarısında başlaması ve ilk noktaların yıl ortasından itibaren hizmete girmesi planlanıyor.

MUSK, GATES'İ YALANCI ÇIKARDI

Geçmişte , Tesla'nın Giga Texas tesisine yaptığı ziyarette Musk'a uzun menzilli bir elektrikli tır yapmanın imkansız olduğunu söylemişti. Musk'ın cevabı ise "Bunlar zaten var, kendiniz sürebilirsiniz" olmuştu. Şimdi ise Musk, Semi'nin seri üretime gireceğini duyurarak Gates'i yalancı çıkarmış oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobiller! 1.5 milyon TL altında 6 model kaldı
ETİKETLER
#elon musk
#üretim
#bill gates
#Tesla Semi
#Elektrikli Tır
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.