BMW X3 20 Türkiye'ye özel motor seçeneğiyle geldi: İşte özellikleri ve fiyatı
BMW, Türkiye pazarına özel yeni X3 20 modelini satışa sundu. 1.6 litrelik mild hybrid-benzinli motoruyla güçlenen yeni X3, 190 beygir gücü ve 310 Nm tork değeri ile yüksek performans sunuyor. İşte BMW X3 20 fiyatı ve özellikleri.
BMW, Türkiye'ye özel motor ve donanım özellikleriyle yeni BMW X3 20 modelini satışa sundu. 1.6 litrelik mild hybrid-benzinli motoruyla dikkat çeken yeni modelin X-Line versiyonu 5.071.500 TL, X3 20 M Sport versiyonu ise 5.350.700 TL fiyat etiketine sahip.
BMW X3 20 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Motor: 1.6 litre mild hybrid-benzinli
Maksimum güç: 190 beygir
Maksimum tork: 310 Nm
0-100 km/h hızlanma: 8.4 saniye
Ortalama yakıt tüketimi: 7.4 – 8.2 litre/100 km
BMW Live Cockpit Plus: 12.3 inç dijital gösterge paneli, 14.9 inç kontrol ekranı
Harman Kardon Surround Ses Sistemi: 15 hoparlör, 750 Watt
Kablosuz şarj ünitesi
LED ambiyans aydınlatması
Konfor erişim sistemi: Temassız kapı ve bagaj açma
BMW Digital Key Plus: Anahtarsız araç açma ve çalıştırma