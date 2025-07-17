Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

BMW X3 20 Türkiye'ye özel motor seçeneğiyle geldi: İşte özellikleri ve fiyatı

BMW, Türkiye pazarına özel yeni X3 20 modelini satışa sundu. 1.6 litrelik mild hybrid-benzinli motoruyla güçlenen yeni X3, 190 beygir gücü ve 310 Nm tork değeri ile yüksek performans sunuyor. İşte BMW X3 20 fiyatı ve özellikleri.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
BMW X3 20 Türkiye'ye özel motor seçeneğiyle geldi: İşte özellikleri ve fiyatı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 12:14

BMW, Türkiye'ye özel motor ve donanım özellikleriyle yeni BMW X3 20 modelini satışa sundu. 1.6 litrelik mild hybrid-benzinli motoruyla dikkat çeken yeni modelin X-Line versiyonu 5.071.500 TL, X3 20 M Sport versiyonu ise 5.350.700 TL fiyat etiketine sahip.

BMW X3 20 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Motor: 1.6 litre mild hybrid-benzinli
  • Maksimum güç: 190 beygir
  • Maksimum tork: 310 Nm
BMW X3 20 Türkiye'ye özel motor seçeneğiyle geldi: İşte özellikleri ve fiyatı
  • 0-100 km/h hızlanma: 8.4 saniye
  • Ortalama yakıt tüketimi: 7.4 – 8.2 litre/100 km
  • BMW Live Cockpit Plus: 12.3 inç dijital gösterge paneli, 14.9 inç kontrol ekranı
  • Harman Kardon Surround Ses Sistemi: 15 hoparlör, 750 Watt
  • Kablosuz şarj ünitesi
BMW X3 20 Türkiye'ye özel motor seçeneğiyle geldi: İşte özellikleri ve fiyatı
  • LED ambiyans aydınlatması
  • Konfor erişim sistemi: Temassız kapı ve bagaj açma
  • BMW Digital Key Plus: Anahtarsız araç açma ve çalıştırma
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yeni Tesla Model YL tanıtıldı: Geniş ailelerin favorisi olacak
Zor dönemlerden geçen Nissan en köklü fabrikasını kapatıyor

Sıkça Sorulan Sorular

BMW X3 20 fiyatı nedir?
BMW X3 20'nin Türkiye'deki fiyatı, X-Line versiyonu için 5.071.500 TL, X3 20 M Sport versiyonu için ise 5.350.700 TL olarak belirlendi.
ETİKETLER
#Otomobil
#lüks araba
#Teknoloji
#Yeni Model
#Bmw X3 20
#Mild Hybrid
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.