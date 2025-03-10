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 | Ömer Faruk Dogan

BMW yeni iX serisi Türkiye'ye geldi: İşte güncel fiyatı

Tamamen elektrikli premium SUV modeli yeni BMW iX, Türkiye'de satışa sunuldu. xDrive60 ve M70 versiyonlarıyla gelen yeni iX serisi, 701 km'ye varan menzili, hızlı şarj desteği ve üstün performansı ile dikkat çekiyor.

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BMW yeni iX serisi Türkiye'ye geldi: İşte güncel fiyatı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 10:21

BMW'nin tamamen elektrikli premium SUV modeli Yeni BMW iX serisi, Türkiye pazarına iddialı bir giriş yaptı. Yenilenen tasarımı, üstün performansı ve gelişmiş teknoloji özellikleriyle dikkat çeken BMW iX, xDrive60 ve yüksek performanslı M70 versiyonlarıyla otomobil severlerle buluştu.

Türkiye'deki BMW tutkunlarının heyecanla beklediği modeller, Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda satışa sunuldu. Yeni BMW iX xDrive60, 6 milyon 447 bin 700 TL'lik liste fiyatıyla satışa çıkarken, performans tutkunları için geliştirilen Yeni BMW iX M70 modeli ise 7 milyon 197 bin 800 TL'lik fiyat etiketiyle müşterilerin beğenisine sunuldu.

YENİ BMW IX SERİSİ NELER SUNUYOR?

Yeni BMW iX xDrive60, 400 kW güç üreten elektrik motoruyla toplamda 544 beygir güce ve 765 Nm torka sahip. Bu güçlü performans sayesinde araç, 0'dan 100 kilometre hıza yalnızca 4.6 saniyede ulaşabiliyor. Ayrıca, tam şarjla 701 kilometrelik uzun menzil imkanı sunan model, şehir içi kullanımın yanı sıra uzun seyahatler için de ideal bir tercih olarak öne çıkıyor. 195 kW DC hızlı şarj teknolojisi ile araç, batarya kapasitesinin yüzde 80'ini sadece 35 dakikada doldurabilirken, 10 dakikalık hızlı şarj ile 217 kilometrelik menzil kazanımı sağlıyor.

Performans odaklı Yeni BMW iX M70 ise 485 kW gücündeki motoruyla 659 beygir güç ve 1015 Nm tork sunarak sportif sürüş keyfini zirveye taşıyor. Araç, 0'dan 100 km/s hıza sadece 3.8 saniyede çıkabiliyor ve 600 kilometrelik etkileyici bir menzil sunuyor. M70 modeli de 195 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını 35 dakikada yüzde 80 oranında doldururken, 10 dakikalık şarjla da 182 kilometre yol gidebiliyor.

Yenilenen BMW iX serisi tasarım açısından da önemli yeniliklerle geliyor. BMW Iconic Glow adı verilen aydınlatmalı böbrek ızgaralar ve yeniden şekillendirilen Adaptif LED farlar, aracın modern ve dinamik karakterini vurguluyor. Arka bölümde ise parlak siyah difüzörlü sportif tampon, dikey reflektörler ve monolitik tasarım unsurları aracın güçlü duruşunu destekliyor.

Türkiye pazarında M Sport tasarım paketiyle satışa sunulan BMW iX, Dark Silver iç kaplama, M deri direksiyon simidi ve masaj fonksiyonlu M çok fonksiyonlu ön koltuklar gibi detaylarla sürücülere üstün konfor sunuyor. Yeni BMW iX M70 versiyonunda ise siyah yan aynalar, M Shadow farlar ve yatay şeritli M logolu özel böbrek ızgaralar dikkat çekiyor.

BMW iX serisi ayrıca gelişmiş teknolojik donanımlarıyla da ön plana çıkıyor. ConnectedDrive teknolojisine sahip model, My BMW mobil uygulaması üzerinden kapı kilitleme-açma, klima ayarlama, iç mekan kamerasına erişim ve 3D uzaktan izleme gibi fonksiyonlarla kullanıcılarına büyük kolaylık sağlıyor.

Yeni BMW iX modellerinde, Park Asistanı Professional, Sürüş Asistanı Professional, Digital Key Plus ve artırılmış gerçeklik destekli BMW Live Cockpit Professional gibi üst düzey sürüş destek sistemleri standart olarak yer alıyor. 22 kW AC şarj desteği, Sky Lounge panoramik cam tavan, infrared korumalı camlar ve Soft-Close otomatik kapılar da aracın standart donanımları arasında bulunuyor.

Opsiyon olarak sunulan M Sport Pro paketi, kırmızı renkli fren kaliperleri, karartılmış M Shadow farlar ve koyu renkli özel böbrek ızgaraları gibi sportif ayrıntılar içeriyor. Ayrıca, opsiyonel olarak satın alınabilen Bowers & Wilkins Surround Ses Sistemi, 30 hoparlör ve toplam 1.615 Watt güç ile eşsiz bir ses deneyimi yaşatıyor.

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