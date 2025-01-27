BMW'den müşterilerin büyük ekran talebine şaşırtan yanıt! Son noktayı koydular

27 Ocak 2025 10:54 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 10:54

BMW, yeni nesil Panoramic iDrive X bilgi-eğlence sistemiyle 17,9 inçlik dokunmatik ekranı ideal boyut olarak belirledi. BMW Baş Geliştirme Sorumlusu Frank Weber, daha büyük ekran isteyen müşterilerine ise şaşırtan bir cevap verdi.

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BMW'nin yeni nesil bilgi-eğlence sistemi Panoramic iDrive X, şimdiye kadarki en teknolojik sistem olarak tanıtıldı. Ancak şirketten ekran boyutlarının daha da büyütülmeyeceği yönünde bir açıklama geldi. BMW, 17,9 inç büyüklüğündeki dev dokunmatik ekranıyla, kullanıcı deneyimini geliştirmek için yeterli bir alan sunduğunu ve daha büyük ekranların sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebileceğini düşünüyor.

"DEVASA EKRANLAR DİKKAT DAĞITIYOR"

BMW Baş Geliştirme Sorumlusu Frank Weber, Motor Authority'e verdiği demeçte, ekran boyutlarının kontrol altında tutulmasının arkasındaki sebepleri açıkladı. Arabadaki devasa ekranların sürücüyü yoldan kopardığını savunan Weber, iç mekanda ekranların sürekli çoğalmasının sadece dikkat dağıtıcı olmadığını, aynı zamanda sürücülerin bazı ekranların en uç noktasına ulaşmakta zorlanabileceği için özellikle kullanışlı olmadığını söyledi.

BMW'nin Panoramic iDrive X sisteminde yer alan trapezoid dokunmatik ekran, direksiyon simidine yakın bir konumda yer alarak sürücünün temel işlevlere kolayca erişebilmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra, ön cam boyunca uzanan sütundan sütuna ekran, tüm önemli bilgileri tek bir bakışta görülebilir hale getirerek daha büyük bir merkez ekran ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

PANORAMİC İDRİVE X STANDART OLACAK

Yeni sistem, sürücülerin en sık kullandıkları işlevleri panoramik ekran üzerinde düzenlemelerine olanak tanıyor. Ancak BMW'nin kullanıcı deneyiminde güvenliği ön planda tutarak, hareket halindeyken ekran ayarlarının değiştirilmesini engelleyecek bir sistem uygulaması bekleniyor.

BMW, Panoramic iDrive X'in, markanın yeni nesil 3 Serisi ve diğer modellerinde önümüzdeki birkaç yıl içinde standart hale geleceğini açıkladı.