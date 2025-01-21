Yakıt cimrisi otomobil BMW X1 xDrive25e Türkiye'de: Benzini koklayarak çalışıyor

21 Ocak 2025 15:58 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 16:00

BMW, popüler SUV modeli X1'in fişli hibrit versiyonu olan BMW X1 xDrive25e Plug-in Hybrid'i Türkiye'de satışa sundu. Araç, 1.5 litrelik motoruyla 245 beygir güç üretirken, hibrit sistemi sayesinde 100 kilometrede yalnızca 0,8 litre yakıt tüketimi vaat ediyor. İşte Türkiye fiyatları!

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Borusan Otomotiv, Alman otomobil devi BMW'nin popüler SUV modeli X1'in fişli hibrit (plug-in hybrid) versiyonunu Türkiye'de satışa sundu. "BMW X1 xDrive25e Plug-in Hybrid" adıyla pazara giriş yapan model, hem düşük yakıt tüketimi hem de şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

BENZİNİ ADETA KOKLAYARAK ÇALIŞIYOR

BMW X1 xDrive25e, 1.5 litrelik bir motorla 245 beygir gücü üretiyor ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılmış. Araç, hibrit yapısıyla oldukça ekonomik bir sürüş vadediyor. Şirketin verilerine göre BMW X1 xDrive25e, 100 kilometrede sadece 0,8 litre yakıt tüketiyor. Gerçek sürüş koşullarında ise bu değerlere ulaşmak, aracı kullanım şeklinize göre değişiklik gösterebilir.

İKİ FARKLI DONANIM SEÇENEĞİ İLE SATIŞTA

BMW X1 xDrive25e, Türkiye'de iki farklı donanım paketiyle sunuluyor: X-Line ve M Sport. Bu paketlerin fiyatları ise şu şekilde:

X-Line, Otomatik: 3.141.800 TL

3.141.800 TL M Sport, Otomatik: 3.257.800 TL

Yeni BMW X1 xDrive25e, BMW'nin güncel tasarım dilini en iyi şekilde yansıtıyor. Ön bölümdeki büyük böbrek ızgara, LED farlar ile birleşerek güçlü bir görünüm sunuyor. Yarı gövdeye gömülü kapı kolları ile arka kısımda bulunan LED destekli aydınlatmalar da aracın önemli tasarım detayları arasında yer alıyor.

BMW X1 xDrive25e'nin iç mekanı da bir o kadar etkileyici. Araçta, dijital gösterge paneli ve bilgi-eğlence ekranı tek bir panel üzerinde birleştirilmiş. Bu tasarım, şıklık ve fonksiyonelliği bir araya getirirken orta konsolda yer alan kontrol paneli de sürücüye kolay bir kullanım imkanı sunuyor.