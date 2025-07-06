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 | Emir Yücel

Bu araçlar tam bir yakıt cimrisi! 2025’in en az yakan dizel araçları belli oldu

Akaryakıt fiyatları cep yakmaya devam ederken, araç alırken en çok dikkat edilen özelliklerden biri de yakıt ekonomisi haline geldi. Dizel motorlar, yüksek tork ve uzun menzilli sürüşlerde sundukları verimlilikle hâlâ popülerliğini koruyor. Peki, 2025'te hangi dizel otomobiller, laboratuvar testlerinde ve gerçek dünya koşullarında en az yakıt tüketimiyle öne çıkıyor? İşte güncel verilere göre yakıt ekonomisinde zirvede yer alan o 10 model ve deponuzu daha uzun süre götürmenin sırları!

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Bu araçlar tam bir yakıt cimrisi! 2025’in en az yakan dizel araçları belli oldu
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 13:13

Son dönemde akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, araç sahiplerinin yakıt tüketimine her zamankinden daha fazla odaklanmasına neden oldu. Bu durum, özellikle şehirlerarası yolculuk yapanlar ve yoğun araç kullanan profesyoneller için dizel otomobilleri hâlâ cazip bir seçenek haline getiriyor. Modern dizel motorlar, geçmişteki çevresel endişelerin aksine, gelişmiş partikül filtreleri ve daha temiz yanma teknolojileriyle hem verimli hem de daha çevre dostu hale geldi. Peki, piyasada bulunan yüzlerce dizel model arasından, yakıt ekonomisinde gerçekten öne çıkanlar hangileri ve bu başarıyı nasıl yakalıyorlar?

Bu araçlar tam bir yakıt cimrisi! 2025’in en az yakan dizel araçları belli oldu

2025'İN EN AZ YAKAN DİZEL OTOMOBİLLERİ

Temmuz 2025 itibarıyla, Türkiye pazarında WLTP verilerine göre yakıt ekonomisinde zirvede yer alan 10 dizel model ve tahmini karma yakıt tüketimleri:

  1. Peugeot 208 1.5 BlueHDi (100 HP):
    • Karma Yakıt Tüketimi: Ortalama 3.8 - 4.2 L/100 km

    • Özelliği: Kompakt boyutları, hafif yapısı ve PSA Grubu'nun gelişmiş 1.5 litrelik BlueHDi dizel motoru sayesinde şehir içi ve şehir dışı kullanımlarda oldukça ekonomik. Şık tasarımıyla da dikkat çekiyor.

      Bu araçlar tam bir yakıt cimrisi! 2025’in en az yakan dizel araçları belli oldu
  2. Opel Corsa 1.5 Dizel (102 HP):
    • Karma Yakıt Tüketimi: Ortalama 3.9 - 4.3 L/100 km

    • Özelliği: Peugeot 208 ile aynı platformu ve motoru paylaşan Corsa, şık tasarımı ve Opel'in mühendislik kalitesiyle yakıt ekonomisini birleştiriyor. Özellikle gençlerin ve şehir içi kullanıcıların favorisi.

      Bu araçlar tam bir yakıt cimrisi! 2025’in en az yakan dizel araçları belli oldu
  3. Hyundai i20 1.5 CRDi (100 HP):
    • Karma Yakıt Tüketimi: Ortalama 3.9 - 4.4 L/100 km

    • Özelliği: Hyundai'nin popüler hatchback modeli i20, 1.5 litrelik CRDi motoruyla oldukça verimli bir yakıt tüketimi sunuyor. Geniş iç hacmi ve konforlu sürüşüyle öne çıkıyor.

      Bu araçlar tam bir yakıt cimrisi! 2025’in en az yakan dizel araçları belli oldu
  4. Volkswagen Golf 1.6 TDI (115 HP):
    • Karma Yakıt Tüketimi: Ortalama 4.0 - 4.5 L/100 km

    • Özelliği: Hatchback segmentinin ikonik modellerinden Golf, 1.6 litrelik TDI motoruyla hem performanslı hem de ekonomik bir seçenek sunuyor. Kompakt sınıfta konfor ve verimliliği bir arada arayanlar için ideal.

      Bu araçlar tam bir yakıt cimrisi! 2025’in en az yakan dizel araçları belli oldu
  5. Seat Leon 1.5 TDI (115 HP):
    • Karma Yakıt Tüketimi: Ortalama 4.0 - 4.6 L/100 km

    • Özelliği: Volkswagen Golf ile aynı altyapıyı paylaşan Leon, daha sportif tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle dikkat çekerken, aynı verimli TDI motoruyla düşük yakıt tüketimi vadediyor.

      Bu araçlar tam bir yakıt cimrisi! 2025’in en az yakan dizel araçları belli oldu
  6. Citroën C3 Aircross 1.5 BlueHDi (110 HP):
    • Karma Yakıt Tüketimi: Ortalama 4.1 - 4.5 L/100 km

    • Özelliği: SUV segmentindeki kompakt yapısıyla hem kullanışlı hem de PSA Grubu'nun ekonomik dizel motoruyla düşük yakıt tüketimi sunuyor. Şehir içi ve hafif arazi koşulları için ideal.

      Bu araçlar tam bir yakıt cimrisi! 2025’in en az yakan dizel araçları belli oldu
  7. Ford Focus 1.5 EcoBlue (120 HP):
    • Karma Yakıt Tüketimi: Ortalama 4.3 - 4.8 L/100 km

    • Özelliği: Sürüş dinamikleriyle öne çıkan Focus, 1.5 litrelik EcoBlue dizel motoruyla hem keyifli hem de ekonomik bir sürüş vaat ediyor. Hem hatchback hem de sedan kasa tipleriyle geniş bir kitleye hitap ediyor.

      Bu araçlar tam bir yakıt cimrisi! 2025’in en az yakan dizel araçları belli oldu
  8. Renault Megane Sedan 1.5 Blue dCi (115 HP):
    • Karma Yakıt Tüketimi: Ortalama 4.4 - 4.8 L/100 km

    • Özelliği: Sedan segmentinin bir diğer popüler oyuncusu Megane, 1.5 litrelik Blue dCi motoruyla yakıt verimliliğinde iddialı. Konforlu sürüşü, geniş iç hacmi ve modern tasarımıyla tercih ediliyor.

      Bu araçlar tam bir yakıt cimrisi! 2025’in en az yakan dizel araçları belli oldu
  9. Fiat Egea Sedan 1.6 Multijet (130 HP):
    • Karma Yakıt Tüketimi: Ortalama 4.5 - 4.9 L/100 km

    • Özelliği: Türkiye pazarının en çok satan sedanlarından biri olan Egea, 1.6 litrelik Multijet dizel motoruyla hem güçlü performans hem de rekabetçi bir yakıt ekonomisi sunuyor. Geniş iç hacmi ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

      Bu araçlar tam bir yakıt cimrisi! 2025’in en az yakan dizel araçları belli oldu
  10. Skoda Octavia 2.0 TDI (150 HP):
    • Karma Yakıt Tüketimi: Ortalama 4.5 - 5.2 L/100 km

    • Özelliği: Daha üst segment bir model olmasına rağmen, VW Grubu'nun verimli 2.0 TDI motoruyla beklenenden daha iyi bir yakıt tüketimi sunuyor. Geniş iç hacmi, sürüş konforu ve akıllı Skoda çözümleriyle öne çıkıyor.

      Bu araçlar tam bir yakıt cimrisi! 2025’in en az yakan dizel araçları belli oldu

(Not: Yakıt tüketim değerleri, WLTP standartlarına göre karma (şehir içi ve şehir dışı) kullanımdaki ortalama değerlerdir. Gerçek sürüş koşullarında bu değerler; sürüş tarzı, yol durumu, araç bakımı, lastik basıncı ve dış hava sıcaklığı gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir.)

EK YAKIT TASARRUFU İPUÇLARI: CEBİNİZİ DAHA ÇOK DÜŞÜNÜN!

En az yakan dizel araca sahip olsanız bile, sürüş alışkanlıklarınız ve araç bakımınız yakıt tüketimini doğrudan etkiler:

  • Agresif Sürüşten Kaçının: Ani hızlanmalar, yüksek devirde sürüş ve ani frenlemeler, yakıt tüketimini önemli ölçüde artırır. Gaza yumuşakça basın ve trafik akışına uyum sağlayın.
  • Sabit Hızda Seyredin: Otoyollarda hız sabitleyici (cruise control) kullanmak, motorun en verimli devirde çalışmasını sağlayarak yakıt tasarrufu sağlar.
  • Lastik Basıncını Düzenli Kontrol Edin: Lastiklerinizin havası azaldığında, yol tutuş direnci artar ve bu da yakıt tüketimini yükseltir. Üreticinin önerdiği basınca uymak, hem güvenlik hem de ekonomi için hayati öneme sahiptir.
  • Gereksiz Yükten Kurtulun: Aracınızda taşıdığınız her ekstra ağırlık, motorun daha fazla çalışmasına neden olur. Bagajınızı ve iç mekanı gereksiz eşyalardan arındırın.
  • Düzenli Bakım Yapın: Periyodik motor bakımları, filtre değişimleri (hava, yakıt, yağ) ve doğru motor yağı kullanımı, motorunuzun verimli çalışmasını sağlar ve yakıt tüketimini düşürür. Tıkalı filtreler ve eski bujiler yakıt verimini düşürür.
  • Rota Planlaması: Navigasyon uygulamalarını kullanarak trafikten kaçınmak, dur-kalk trafiğin yakıt tüketimine olan olumsuz etkisini azaltır. Mümkünse kısa ve akıcı rotaları tercih edin.

Bu ipuçlarını uygulayarak, en az yakan dizel araçların sunduğu ekonomiyi maksimum seviyeye çıkarabilir ve artan akaryakıt fiyatlarına karşı cebinizi koruyabilirsiniz.

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