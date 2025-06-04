BYD, 15 bin adetlik mega şarj ağı kuruyor

Elektrikli araç devi BYD, Çin genelinde ultra hızlı şarj altyapısını genişletmek için 15 bin megawatt şarj istasyonu kuruyor. Yeni ortaklık, şarj sürelerini yüzde 70'e kadar azaltan devrim niteliğindeki teknolojiyi milyonlara ulaştırmayı hedefliyor.

Elektrikli araç denince akla ilk gelen markalardan biri olan BYD, Çin'deki şarj altyapısını devasa bir adımla büyütmeye hazırlanıyor. Şirket, megawatt seviyesinde ultra hızlı şarj istasyonları kurmak için Xiaoju Charging ve Xindietu şirketleriyle güçlerini birleştirdiğini duyurdu. Ortaklık kapsamında, ülke genelinde tam 15 bin adet şarj istasyonu inşa edilecek.

Bu hamle, BYD'nin daha önce duyurduğu 4 bin istasyonluk planın yaklaşık dört katı büyüklüğünde. İlk etapta 200 şehirde 500 istasyon devreye alınmıştı. Yeni projeyle birlikte Çin, şimdiye kadar gördüğü en büyük ölçekli elektrikli araç şarj altyapı genişlemesine tanıklık edecek.

BEŞ DAKİKADA 400 KİLOMETRE MENZİL

BYD'nin Mart ayında tanıttığı Han L ve Tang L modelleri, bu yeni şarj sisteminin gücünü ilk kez sahada göstermişti. Megawatt teknolojisi sayesinde, bu modeller yalnızca 5 dakikalık bir şarjla tam 400 kilometre menzil sunabiliyor. Şarj sisteminin kalbinde, 1.000 volt – 1.000 amper – 1.000 kilowatt kapasiteli gelişmiş batarya altyapısı yatıyor.

Üstelik bu sistem, çift tabancalı yapısıyla standartlara meydan okuyor. Bu yapı, güç çıkışını neredeyse iki katına çıkarırken, şarj süresini yüzde 70'e kadar kısaltıyor. Tek tabancalı kullanımda bile, geleneksel hızlı şarj çözümlerine göre süre yüzde 45 oranında azalıyor.

SATIŞLAR DA HIZ KAZANDI

Han L ve Tang L modelleri, sadece teknolojiyle değil satış rakamlarıyla da dikkat çekiyor. Nisan ayında Han L modeli 10.483 adet, Tang L modeli ise 11.406 adetlik satışa ulaştı. Han ve Tang serisinin toplam teslimat sayısı sadece bir ayda 40 bini aşarak, yeni şarj altyapısına duyulan ilginin altını çizdi.