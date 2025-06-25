BYD otobüs işine girdi! Tek şarjla 700 km menzil

Elektrikli araç devi BYD, Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen UITP Zirvesi’nde yeni nesil elektrikli otobüsü B13.b’yi tanıttı. Bu model, yalnızca şehir içi hatlarda değil, aynı zamanda kısa mesafeli şehirler arası seferlerde de kullanılmak üzere tasarlandı.



2023’te tanıtılan B12 modelinin bir üst versiyonu olarak geliştirilen B13.b, BYD’nin kendi üretimi olan Blade Battery Chassis platformunu kullanan ikinci otobüs oldu. Bu platform, batarya hücrelerini doğrudan şasiye entegre eden “cell-to-chassis” teknolojisiyle fark yaratıyor.

700 KİLOMETREYE KADAR MENZİL

Yeni mimari sayesinde B13.b, önceki modele kıyasla 54 kWsa daha fazla enerji depolayabiliyor. Toplam batarya kapasitesi 560 kWsa’ye kadar çıkabiliyor ve BYD’nin verilerine göre bu da tek şarjla 700 kilometreye kadar menzil anlamına geliyor.



Toplam 13,2 metre uzunluğa sahip araç, 49 oturma yeri ile birlikte 78 yolcu taşıma kapasitesi sunuyor. Otobüste, her biri 150 kW güç üreten iki hub motor görev yapıyor. Ayrıca, 476 kWsa batarya kapasitesiyle 620 km menzil sunan bir versiyonun da piyasaya çıkacağı açıklandı.

HIZLI ŞARJ DESTEĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

BYD B13.b, şarj tarafında da iddialı. 192 kW hızlı DC şarj desteği sunan model, hem tek taraflı hem de iki çıkışlı çift taraflı şarj imkânı sağlıyor. Daha da önemlisi, otobüs pantograf üzerinden 500 kW’a kadar şarj desteğiyle dakikalar içinde yoluna devam edebiliyor. Maksimum hızı 100 km/s ile sınırlanan B13.b, elektrikli toplu taşıma araçlarında menzil, kapasite ve şarj süresi dengesini kurmayı hedefliyor.

