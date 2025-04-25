BYD Shenzhen göreve başladı: Dünyanın en büyük otomobil taşıma gemisi denizlerde

Çinli otomotiv devi BYD, dünyanın en büyük otomobil taşıyıcı gemisi BYD Shenzhen modelini filosuna kattı. Dev gemi, çevreci teknolojileri ve yüksek taşıma hacmiyle şirketin küresel teslimatlarını hızlandıracak, lojistik maliyetlerini düşürerek rekabet gücünü artıracak.

Dünyanın en büyük otomobil taşıma gemisi olan BYD Shenzen hizmete alındı. CNEVPost'un aktardığına göre, araç taşıyıcı gemi Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletinin Yizheng kentinde BYD'ye resmen teslim edildi. Bu gelişme, BYD'nin yeni enerji araçlarının (NEV) küresel satışları ve tedarik zinciri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

9 BİN 200 ARAÇ TAŞIMA KAPASİTESİNE SAHİP

BYD tarafından işletilen dördüncü araç taşıma gemisi olan BYD Shenzhen, China Merchants Group'a ait bir tersanede inşa edildi. 9 bin 200 standart araç kapasitesi ile şu anda faaliyete geçmiş en büyük araç taşıyıcı konumunda olan gemi 219,9 metre uzunluğa, 37,7 metre genişliğe, 19 knot servis hızına ve toplamda 16 güverteye sahip.

BYD, geminin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kullandığını ve enerji tasarrufu sağlayan cihazlar, sürtünmeyi azaltan kirlenme önleyici boyalar ve diğer teknik çözümleri ile yeşil, akıllı, çevre dostu ve verimli bir araba taşıyıcısı haline geldiğini açıkladı.

BYD Shenzhen'in devreye alınmasıyla birlikte, BYD'nin küresel pazarlara teslimat kapasitesinin artması, taşıma sürelerinin kısalması ve lojistik maliyetlerinin düşmesi bekleniyor.

Şirketin açıklamasına göre, BYD'nin otomobil taşıyıcı gemileri 2025'in ilk çeyreğinde 25 binden fazla aracı dünyanın çeşitli bölgelerine taşıdı. Bugün itibarıyla BYD'nin otomobilleri 100'den fazla ülke ve bölge ile 400'den fazla şehirde kullanıcılarla buluşmuş durumda.