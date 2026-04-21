BYD Türkiye, batarya garantisini uzattı: Önceden 200 bin kilometreydi

BYD Türkiye, elektrikli araçlarındaki batarya garanti sınırını 250 bin kilometreye çıkardığını açıkladı. Yeni karar, herhangi bir işlem gerektirmeksizin mevcut araç sahiplerini de kapsıyor.

GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 09:41

devi Türkiye tarafından yepyeni bir garanti güncellemesi duyuruldu. Şirket yetkililerinin yaptığı resmi açıklamaya göre, araçlarda sunulan batarya garanti sınırı önemli ölçüde artırıldı. Yeni kararla birlikte garanti kapsamı 200 bin kilometreden 250 bin kilometreye yükseltildi.

HABERİN ÖZETİ

BYD Türkiye, elektrikli otomobil modellerinde batarya garanti sınırını 200 bin kilometreden 250 bin kilometreye yükselterek mevcut kullanıcıları da kapsama dahil etti.
8 yıllık garanti süresinde bir değişiklik yapılmadı.
Mevcut araç sahipleri de bu güncellenmiş garanti limitinden ek bir işlem yapmadan yararlanabilecek.
Batarya sağlığı (SOH) için verilen asgari %70 seviyesi taahhüdü korunuyor.
BYD'nin Blade Bataryası'nın testlerde 5 binin üzerinde şarj-deşarj döngüsü ve yaklaşık 1,2 milyon kilometreye denk gelen kullanım ömrü sergilediği belirtildi.
MEVCUT KULLANICILAR DA KAPSAMA DAHİL EDİLİYOR

BYD Türkiye cephesinden gelen bilgilere bakıldığında, 8 yıllık garanti süresinde değişiklik yapılmadı. Ancak kilometre sınırı esnetildi. Üstelik sadece yeni müşteriler değil halihazırda araç sahibi olan mevcut kullanıcılar da avantajdan yararlanabilecek. Sürücülerin güncellenen garanti limitinden faydalanması adına herhangi bir ekstra işlem yapmasına gerek kalmayacak.

Batarya sağlığı (SOH) için verilen asgari yüzde 70 seviyesi taahhüdü de aynı şekilde korunmaya devam ediyor. Dolayısıyla kapasitesi yüzde 70'in altına inen bataryalar doğrudan değiştirilecek.

BLADE BATARYA ZORLU TESTLERDEN GEÇMEYİ BAŞARDI

BYD Türkiye'ye göre Blade Batarya, dayanıklılık konusunda oldukça iddialı rakamlar sergiliyor. Gerçekleştirilen kapsamlı testlerde 5 binin üzerinde şarj-deşarj döngüsü aşılırken, yaklaşık 1,2 milyon kilometreye denk gelen bir kullanım ömrüne ulaşıldığı belirtildi.

Elde edilen değerin, ortalama bir otomobilin kullanım süresinin çok ötesinde olduğu vurgulandı.

