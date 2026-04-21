BYD Türkiye, batarya garantisini uzattı: Önceden 200 bin kilometreydi

Elektrikli otomobil devi BYD Türkiye tarafından yepyeni bir garanti güncellemesi duyuruldu. Şirket yetkililerinin yaptığı resmi açıklamaya göre, araçlarda sunulan batarya garanti sınırı önemli ölçüde artırıldı. Yeni kararla birlikte garanti kapsamı 200 bin kilometreden 250 bin kilometreye yükseltildi.
BYD Türkiye cephesinden gelen bilgilere bakıldığında, 8 yıllık garanti süresinde değişiklik yapılmadı. Ancak kilometre sınırı esnetildi. Üstelik sadece yeni müşteriler değil halihazırda araç sahibi olan mevcut kullanıcılar da avantajdan yararlanabilecek. Sürücülerin güncellenen garanti limitinden faydalanması adına herhangi bir ekstra işlem yapmasına gerek kalmayacak.
Batarya sağlığı (SOH) için verilen asgari yüzde 70 seviyesi taahhüdü de aynı şekilde korunmaya devam ediyor. Dolayısıyla kapasitesi yüzde 70'in altına inen bataryalar doğrudan değiştirilecek.
BYD Türkiye'ye göre Blade Batarya, dayanıklılık konusunda oldukça iddialı rakamlar sergiliyor. Gerçekleştirilen kapsamlı testlerde 5 binin üzerinde şarj-deşarj döngüsü aşılırken, yaklaşık 1,2 milyon kilometreye denk gelen bir kullanım ömrüne ulaşıldığı belirtildi.
Elde edilen değerin, ortalama bir otomobilin kullanım süresinin çok ötesinde olduğu vurgulandı.