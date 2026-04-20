Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, tamamen elektrikli yeni C-Serisi modelini resmen tanıttı. Yeni sedan otomobil, markanın küresel pazardaki en önemli serilerinden birini elektrikli döneme taşırken, BMW’nin yeni i3 modeline karşı güçlü bir rakip olarak konumlanıyor.

HABERİN ÖZETİ Elektrikli Mercedes C-Serisi resmen tanıtıldı: İşte özellikleri Mercedes-Benz, çift elektrik motorlu yeni C-Serisi modelini tanıttı ve bu araç, 482 beygir gücü ve 762 kilometreye kadar menzil sunuyor. C400 versiyonu 482 beygir güç üretiyor ve 0'dan 100 km/s hıza 3,9 saniyede ulaşıyor. 94 kWh kapasiteli batarya paketiyle WLTP standartlarında 762 kilometreye kadar menzil vadediyor. 10 dakikalık şarjla 325 kilometre menzil elde edilebiliyor. Sürtünme katsayısı 0.22 Cd olan aracın coupe benzeri bir silüeti bulunuyor. 39,1 inç MBUX Hyperscreen panel konsolu tamamen kaplıyor. 2. seviye otonom sürüş özellikleri sunuyor.

3.9 SANİYEDE 100 KİLOMETRE HIZA ULAŞIYOR

Carscoops'un haberine göre, C400 versiyonuyla yollara çıkmaya hazırlanan araç, çift elektrik motoru sayesinde 482 beygir güç üretiyor. Geçtiğimiz sonbaharda tanıtılan GLC 400 4Matic ile benzer bir altyapıyı paylaşan otomobil, 0'dan 100 km/s hıza sadece 3,9 saniyede erişiyor.

Mercedes tarafından paylaşılan verilerde, 94 kWh kapasiteli batarya paketine sahip araç WLTP standartlarında 762 kilometreye kadar menzil vadediyor. Uyumlu yüksek kapasiteli DC hızlı şarj istasyonlarında yalnızca 10 dakikalık şarjla 325 kilometre menzil elde edilebiliyor.

Yeni model, içten yanmalı motorlu versiyonlarına kıyasla oldukça aerodinamik ve sportif hatlara sahip. Şirket, sürtünme katsayısı 0.22 Cd olan otomobilin coupe benzeri bir silüet taşıdığını belirtiyor. Aracın ön yüzünde 1.050 adet bağımsız aydınlatma elemanından oluşan ışıklı ızgara dikkat çekerken, arka tasarımda 2025 Concept GT XX modelinden ilham alındığı görülüyor.

Kabinin içine geçildiğinde sürücüleri markanın amiral gemilerinde gördüğümüz teknolojik donanımlar karşılıyor. Tam 39,1 inç büyüklüğündeki MBUX Hyperscreen panel konsolu tamamen kaplıyor. Matrix arka aydınlatma sistemi ve 1.000'in üzerinde bağımsız ayarlanabilir LED bölgesiyle donatılan cam yüzeyli ekran, sürücü ile yolcuya ayrı bilgi-eğlence fonksiyonları sunuyor.

İç mekanda önceki nesillere göre lüks hissiyatı artırılmış durumda. Masaj, havalandırma ve entegre 4D ses sistemine sahip ön koltukların yanı sıra ambiyans aydınlatmasıyla renk değiştiren 162 yıldız detaylı panoramik cam tavan opsiyonlar arasında yer alıyor.

Otomobilde sürüş dinamiklerini artıran havalı süspansiyon sistemi ve yoldaki koşulları önceden analiz eden haritalama teknolojisi mevcut. Ayrıca 4,5 dereceye kadar hareket edebilen arka aks yönlendirme sistemi sayesinde dönüş çapı 11,2 metreye düşürülüyor.

Araç, MB.OS platformunun en güncel sürümüyle çalışıyor. Yeni yazılım, uzaktan güncelleme (OTA), yapay zeka destekli sesli asistan, artırılmış gerçeklik destekli navigasyon ve opsiyonel MB.DRIVE ASSIST PRO gibi sistemleri destekliyor. Otomobil üreticisine göre 2. seviye otonom sürüş özellikleri yoğun trafikte bile noktadan noktaya destekli sürüş imkanı veriyor.

Satışların ilk etapta Amerika Birleşik Devletleri pazarında başlaması planlanıyor. Diğer bölgelerdeki çıkış tarihleri ise yerel düzenleyici onaylarına göre netlik kazanacak. Aracın fiyat etiketi, ağırlığı ve standart donanımları hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.