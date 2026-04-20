Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

TOGG için Seviye 3 otonom sürüş müjdesi! Bosch yetkilileri açıkladı

Alman teknoloji devi Bosch, tanıttığı Seviye 3 otonom sürüş sisteminin ilerleyen dönemde yerli otomobil TOGG'a entegre edilebileceğinin sinyallerini verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 15:10

Türkiye'nin yerli otomobili için çok sayıda parça üreten Alman teknoloji devi Bosch, Almanya'da düzenlediği etkinlikte yeni nesil teknolojilerini sahneye çıkardı. Seviye 3 ve sürücü sağlığı izleme sistemleri duyuruldu. Etkinlikte paylaşılan detaylara göre söz konusu yenilikleri ileride TOGG araçlarında görebiliriz.

0:00 85
HABERİN ÖZETİ

TOGG için Seviye 3 otonom sürüş müjdesi! Bosch yetkilileri açıkladı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Ekonomim'in haberine göre, Bosch yetkilileri yeni teknolojilerin yerli otomobilde yer alma ihtimaline oldukça sıcak bakıyor.

BOSCH YETKİLİLERİNDEN TOGG AÇIKLAMASI: NEDEN OLMASIN?

Bosch Mobilite'den sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Markus Heyn, konuyla ilgili yaptığı açıklamada açık bir kapı bıraktı. Heyn, en net cevabın TOGG cephesinden alınabileceğini belirtirken, "Biz bu teknoloji üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

TOGG'un da birlikte çalıştıkları firmalardan biri olduğu bilgisini paylaşan Heyn, "İlerleyen dönemde bu teknolojileri TOGG'da görmemek için hiçbir sebep yok. Neden olmasın?" diye konuştu.

SEVİYE 3 OTONOM SÜRÜŞ NEDİR?

Otonom sürüş seviyeleri, endüstri standardı olarak kabul edilen 0'dan 5'e kadar olan 6 seviyeli bir sistemle sınıflandırılıyor. Ve kontrolün insanda mı yoksa makinede mi olduğuna ve sistemin hangi koşullarda çalıştığına göre ayrılıyor. Tüm seviyelerin detayları şöyle:

SeviyeAçıklama
0 (Otomasyon Yok)Sürüşün tamamı insan kontrolünde bulunuyor. Araçta sadece kör nokta uyarısı, acil durum freni veya şerit ihlali uyarısı gibi yardımcı uyarı sistemleri bulunuyor ancak araç kendi kendine gitmiyor.
1Araç direksiyon kontrolüne veya hızlanma/frenleme kontrolüne müdahale edebilir. Ancak ikisini aynı anda yapamaz. Geleneksel Hız Sabitleyici (Cruise Control) veya basit Şerit Takip asistanları bu seviyede yer alıyor.
2Araç aynı anda hem direksiyonu hem de hız/fren sistemini kontrol edebilir. Ancak sürücü her an yola odaklanmak ve gerektiğinde anında müdahale etmek zorundadır.
3Bu seviyede araç, belirli koşullar altında (örneğin otoyolda veya sıkışık trafikte) sürüşü tamamen devralır. Sürücünün sadece tehlikeli anlarda kontrolü eline alması yeterlidir.
4Araç, belirli bir coğrafi alanda veya belirli hava koşullarında tamamen kendi kendini sürer ve insan müdahalesine hiçbir şekilde ihtiyaç duymaz. Sürücü uyuyabilir veya arka koltukta oturabilir. Sistem bir sorun yaşarsa, insan müdahalesi beklemeden aracı güvenli bir şekilde kenara çeker ve durdurur.
5Direksiyon, gaz veya fren pedalı yoktur. Araç, bir insanın sürebileceği her türlü hava, yol ve coğrafi koşulda, hiçbir kısıtlama olmaksızın kendi kendini idare edebilir.
ETİKETLER
#togg
#otonom sürüş
#Yeni Teknolojiler
#Bosch
#Sürücü Sağlığı
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.