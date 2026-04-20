Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için çok sayıda parça üreten Alman teknoloji devi Bosch, Almanya'da düzenlediği etkinlikte yeni nesil teknolojilerini sahneye çıkardı. Seviye 3 otonom sürüş ve sürücü sağlığı izleme sistemleri duyuruldu. Etkinlikte paylaşılan detaylara göre söz konusu yenilikleri ileride TOGG araçlarında görebiliriz.

Dinle Özetle

TOGG için Seviye 3 otonom sürüş müjdesi! Bosch yetkilileri açıkladı

HABERİN ÖZETİ TOGG için Seviye 3 otonom sürüş müjdesi! Bosch yetkilileri açıkladı Alman teknoloji devi Bosch, yeni nesil Seviye 3 otonom sürüş ve sürücü sağlığı izleme sistemlerini tanıttı ve bu teknolojilerin TOGG araçlarında görülebileceği belirtildi. Bosch, TOGG için ürettiği parçaların yanı sıra yeni nesil otonom sürüş ve sürücü sağlığı izleme teknolojileri geliştirdi. Bosch yetkilileri, bu yeni teknolojilerin ileride TOGG araçlarında kullanılmasına sıcak baktıklarını ve bunun için bir engel görmediklerini belirtti. Seviye 3 otonom sürüş, belirli koşullar altında aracın sürüşü tamamen devralmasını ve sürücünün sadece tehlikeli anlarda kontrolü ele almasını ifade ediyor.

Ekonomim'in haberine göre, Bosch yetkilileri yeni teknolojilerin yerli otomobilde yer alma ihtimaline oldukça sıcak bakıyor.

BOSCH YETKİLİLERİNDEN TOGG AÇIKLAMASI: NEDEN OLMASIN?

Bosch Mobilite'den sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Markus Heyn, konuyla ilgili yaptığı açıklamada açık bir kapı bıraktı. Heyn, en net cevabın TOGG cephesinden alınabileceğini belirtirken, "Biz bu teknoloji üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

TOGG'un da birlikte çalıştıkları firmalardan biri olduğu bilgisini paylaşan Heyn, "İlerleyen dönemde bu teknolojileri TOGG'da görmemek için hiçbir sebep yok. Neden olmasın?" diye konuştu.

SEVİYE 3 OTONOM SÜRÜŞ NEDİR?

Otonom sürüş seviyeleri, endüstri standardı olarak kabul edilen 0'dan 5'e kadar olan 6 seviyeli bir sistemle sınıflandırılıyor. Ve kontrolün insanda mı yoksa makinede mi olduğuna ve sistemin hangi koşullarda çalıştığına göre ayrılıyor. Tüm seviyelerin detayları şöyle: