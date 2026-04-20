TOGG için Seviye 3 otonom sürüş müjdesi! Bosch yetkilileri açıkladı

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için çok sayıda parça üreten Alman teknoloji devi Bosch, Almanya'da düzenlediği etkinlikte yeni nesil teknolojilerini sahneye çıkardı. Seviye 3 otonom sürüş ve sürücü sağlığı izleme sistemleri duyuruldu. Etkinlikte paylaşılan detaylara göre söz konusu yenilikleri ileride TOGG araçlarında görebiliriz.
Ekonomim'in haberine göre, Bosch yetkilileri yeni teknolojilerin yerli otomobilde yer alma ihtimaline oldukça sıcak bakıyor.
Bosch Mobilite'den sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Markus Heyn, konuyla ilgili yaptığı açıklamada açık bir kapı bıraktı. Heyn, en net cevabın TOGG cephesinden alınabileceğini belirtirken, "Biz bu teknoloji üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
TOGG'un da birlikte çalıştıkları firmalardan biri olduğu bilgisini paylaşan Heyn, "İlerleyen dönemde bu teknolojileri TOGG'da görmemek için hiçbir sebep yok. Neden olmasın?" diye konuştu.
Otonom sürüş seviyeleri, endüstri standardı olarak kabul edilen 0'dan 5'e kadar olan 6 seviyeli bir sistemle sınıflandırılıyor. Ve kontrolün insanda mı yoksa makinede mi olduğuna ve sistemin hangi koşullarda çalıştığına göre ayrılıyor. Tüm seviyelerin detayları şöyle:
|Seviye
|Açıklama
|0 (Otomasyon Yok)
|Sürüşün tamamı insan kontrolünde bulunuyor. Araçta sadece kör nokta uyarısı, acil durum freni veya şerit ihlali uyarısı gibi yardımcı uyarı sistemleri bulunuyor ancak araç kendi kendine gitmiyor.
|1
|Araç direksiyon kontrolüne veya hızlanma/frenleme kontrolüne müdahale edebilir. Ancak ikisini aynı anda yapamaz. Geleneksel Hız Sabitleyici (Cruise Control) veya basit Şerit Takip asistanları bu seviyede yer alıyor.
|2
|Araç aynı anda hem direksiyonu hem de hız/fren sistemini kontrol edebilir. Ancak sürücü her an yola odaklanmak ve gerektiğinde anında müdahale etmek zorundadır.
|3
|Bu seviyede araç, belirli koşullar altında (örneğin otoyolda veya sıkışık trafikte) sürüşü tamamen devralır. Sürücünün sadece tehlikeli anlarda kontrolü eline alması yeterlidir.
|4
|Araç, belirli bir coğrafi alanda veya belirli hava koşullarında tamamen kendi kendini sürer ve insan müdahalesine hiçbir şekilde ihtiyaç duymaz. Sürücü uyuyabilir veya arka koltukta oturabilir. Sistem bir sorun yaşarsa, insan müdahalesi beklemeden aracı güvenli bir şekilde kenara çeker ve durdurur.
|5
|Direksiyon, gaz veya fren pedalı yoktur. Araç, bir insanın sürebileceği her türlü hava, yol ve coğrafi koşulda, hiçbir kısıtlama olmaksızın kendi kendini idare edebilir.