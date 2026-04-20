Ford'un iptal edilen elektrikli SUV modeli ilk kez görüntülendi!

Otomotiv devi Ford'un yıllar önce duyurduğu üç sıra koltuklu elektrikli SUV modeli hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Şirket CEO'su Jim Farley tarafından 2025 yılında piyasaya sürüleceği vaat edilen gizemli aracın, aslında aylar boyunca internet üzerinde açıkça sergilendiği anlaşıldı.
TheDrive'ın haberine göre modelin, devasa bir batarya kapasitesi yerine üstün aerodinamik özellikler ve verimlilik odaklı yeniliklerle 560 kilometreden fazla menzil sunması hedefleniyordu. Fakat Ağustos 2024'te şirketin diğer tam elektrikli projeleriyle birlikte bu aracın da rafa kaldırıldığı öğrenildi.
Aracın dış görünüşüne dair en somut görsel ise emekliye ayrılan eski Ford elektrikli araç birimi yöneticisi Doug Field'ın LinkedIn hesabında kapak fotoğrafı olarak kullanmasıyla gün yüzüne çıktı.
Şirket yetkilileri, ortaya çıkan görseli resmen doğruladı. Ford sözcüsü yaptığı açıklamada, görseldeki aracın 2024 yılında iptal edilen üç sıra koltuklu SUV konseptine ait olduğunu belirtti. Aynı yetkili, modelin artık yeni nesil elektrikli araçların geliştirilmesinde bir araştırma aracı olarak kullanıldığını vurguladı.
Geçtiğimiz yıl Aspen Fikir Festivali'nde paylaşılan detaylara göre, yedi kişilik kapasiteye sahip konsept araç adeta bir hızlı tren hissiyatı vermek üzere tasarlandı. Dijital bir sığınak olarak tanımlanan iç mekanın yanı sıra, altı dakikalık şarjla 160 kilometre menzil ekleyebilen yüksek hızlı şarj desteği dikkati çekiyordu.
Araç kullanıcılara tam elektrikli sürüşte 560 kilometrenin üzerinde menzil ya da genişletilmiş menzil seçeneğiyle 880 kilometrelik uzun yolculuk imkanı vaat ediyordu.
Geliştirme sürecindeki SUV projesinden vazgeçen Ford, elektrikli araç pazarındaki iddialı hedeflerinden tamamen uzaklaşmış değil. Şirket şu sıralar ekonomik dalgalanmalara karşı maliyetleri kontrol altında tutarak 30 bin dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürmeyi planladığı yeni ve küçük boyutlu bir elektrikli pickup üzerinde çalışıyor.
Yeni modelin, gelecekteki daha erişilebilir araçlara da temel oluşturacak farklı bir platform üzerinde yükseleceği ifade ediliyor.