Otomotiv devi Ford'un yıllar önce duyurduğu üç sıra koltuklu elektrikli SUV modeli hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Şirket CEO'su Jim Farley tarafından 2025 yılında piyasaya sürüleceği vaat edilen gizemli aracın, aslında aylar boyunca internet üzerinde açıkça sergilendiği anlaşıldı.

Dinle Özetle

Ford'un iptal edilen elektrikli SUV modeli ilk kez görüntülendi!

HABERİN ÖZETİ Ford'un iptal edilen elektrikli SUV modeli ilk kez görüntülendi! Ford'un iptal edilen üç sıra koltuklu elektrikli SUV modelinin görselleri ortaya çıktı ve şirket bu konseptin araştırma aracı olarak kullanıldığını doğruladı. Ford CEO'su Jim Farley'nin 2025'te piyasaya sürüleceği vaat edilen bu araç, üstün aerodinamik özellikler ve verimlilikle 560 kilometreden fazla menzil hedefliyordu. Ağustos 2024'te, diğer tam elektrikli projelerle birlikte bu aracın da rafa kaldırıldığı öğrenildi. Aracın dış görünüşüne dair en somut görsel, emekliye ayrılan eski Ford elektrikli araç birimi yöneticisi Doug Field'ın LinkedIn hesabında ortaya çıktı. Ford sözcüsü, görseldeki aracın 2024'te iptal edilen üç sıra koltuklu SUV konseptine ait olduğunu doğruladı ve aracın artık araştırma aracı olarak kullanıldığını belirtti. Konsept araç, yedi kişilik kapasiteye, dijital bir iç mekana, altı dakikalık şarjla 160 kilometre menzil ekleyebilen yüksek hızlı şarj desteğine sahipti. Tam elektrikli sürüşte 560 kilometrenin üzerinde menzil veya genişletilmiş menzil seçeneğiyle 880 kilometre yol imkanı vaat ediyordu. Ford, bu projeden vazgeçerek maliyetleri kontrol altında tutarak 30 bin dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürmeyi planladığı yeni ve küçük boyutlu bir elektrikli pickup üzerinde çalışıyor.

TheDrive'ın haberine göre modelin, devasa bir batarya kapasitesi yerine üstün aerodinamik özellikler ve verimlilik odaklı yeniliklerle 560 kilometreden fazla menzil sunması hedefleniyordu. Fakat Ağustos 2024'te şirketin diğer tam elektrikli projeleriyle birlikte bu aracın da rafa kaldırıldığı öğrenildi.

Aracın dış görünüşüne dair en somut görsel ise emekliye ayrılan eski Ford elektrikli araç birimi yöneticisi Doug Field'ın LinkedIn hesabında kapak fotoğrafı olarak kullanmasıyla gün yüzüne çıktı.

FORD'DAN RESMİ DOĞRULAMA GELDİ

Şirket yetkilileri, ortaya çıkan görseli resmen doğruladı. Ford sözcüsü yaptığı açıklamada, görseldeki aracın 2024 yılında iptal edilen üç sıra koltuklu SUV konseptine ait olduğunu belirtti. Aynı yetkili, modelin artık yeni nesil elektrikli araçların geliştirilmesinde bir araştırma aracı olarak kullanıldığını vurguladı.

Geçtiğimiz yıl Aspen Fikir Festivali'nde paylaşılan detaylara göre, yedi kişilik kapasiteye sahip konsept araç adeta bir hızlı tren hissiyatı vermek üzere tasarlandı. Dijital bir sığınak olarak tanımlanan iç mekanın yanı sıra, altı dakikalık şarjla 160 kilometre menzil ekleyebilen yüksek hızlı şarj desteği dikkati çekiyordu.

Araç kullanıcılara tam elektrikli sürüşte 560 kilometrenin üzerinde menzil ya da genişletilmiş menzil seçeneğiyle 880 kilometrelik uzun yolculuk imkanı vaat ediyordu.

YENİ ROTADA UYGUN FİYATLI PİCKUP VAR

Geliştirme sürecindeki SUV projesinden vazgeçen Ford, elektrikli araç pazarındaki iddialı hedeflerinden tamamen uzaklaşmış değil. Şirket şu sıralar ekonomik dalgalanmalara karşı maliyetleri kontrol altında tutarak 30 bin dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürmeyi planladığı yeni ve küçük boyutlu bir elektrikli pickup üzerinde çalışıyor.

Yeni modelin, gelecekteki daha erişilebilir araçlara da temel oluşturacak farklı bir platform üzerinde yükseleceği ifade ediliyor.