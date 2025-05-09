BYD Türkiye fabrikasında üretime başlıyor! Üretim planı değişti istihdam artıyor

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Çinli BYD şirketi, Türkiye’deki 1 milyar dolarlık yatırım planını hızlandırıyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak fabrika, 2026 yılında üretime başlayacak. Yıllık 150 bin araç kapasiteli tesis, şarj edilebilir hibrit ve elektrikli otomobil üretecek. BYD fabrikasında kaç kişi çalışacak? sorusu da açıklığa kavuştu. Manisa'da üretime başlayacak olan fabrikada ilk etapta 5 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Çinli otomotiv devi BYD, Avrupa’daki hızlı yükselişini sürdürüyor. 2024’ün ilk çeyreğinde satışlarını dört kat artıran markanın gelirlerinin %38’i şarj edilebilir hibrit (PHEV) modellerinden geldi. Bu yoğun talep, BYD’nin üretim stratejisinde önemli değişikliklere yol açtı.

BYD'NİN TÜRKİYE PLANI GÜNCELLENDİ!

Gazeteci Emre Özpeynirci’nin haberine göre, BYD, Türkiye ve Macaristan’da kuracağı fabrikalar için yeni bir yol haritası çizdi.

Şubat ayında İtalya’nın Torino kentinde 400 tedarikçinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Macaristan’ın sadece bataryalı elektrikli araç (BEV) üretim üssü, Türkiye’nin ise şarj edilebilir hibrit (PHEV) merkezi olması planlanmıştı.

Ancak hibrit modellere olan yüksek ilgi, BYD’yi bu planı revize etmeye yöneltti. Yeni karara göre, hem Türkiye hem de Macaristan’daki fabrikalarda BEV ve PHEV modelleri birlikte üretilecek.

BYD TÜRKİYE FABRİKASI NE ZAMAN AÇILACAK?

BYD, Avrupa’daki talebi karşılamak için 2026’nın ortasına kadar tüm modellerinin hibrit versiyonlarını piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu strateji, markanın bölgedeki rekabet gücünü artırmayı ve çevreci araç segmentindeki liderliğini pekiştirmeyi amaçlıyor.

Türkiye’deki fabrikanın, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde 2026’da üretime başlayarak Avrupa pazarına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.