BYD yeni hedeflerini belirliyor: Yeni modellerde 1 ayda 7 bine yakın satış

03 Ocak 2025 12:17 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 12:24

Türkiye'de yatırım kararıyla istihdam kapısı açan Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD yeni hedeflerini belirliyor. BYD Türkiye, yeni modellerinde 32 günde 6 bin 591 araçlık satış gerçekleştirdi. BYD Türkiye'nin Genel Müdürü İsmail Ergun konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de aldığı yatırım​ kararıyla otomobil​ piyasasına damga vuran Çinli şirket BYD​ yeni hedeflerin peşine düştü. Otomobil pazarına yeni modeller kazandıran BYD Türkiye, 15 Kasım'da gerçekleştirdiği tanıtımın ardından, otuz iki günde 6 bin 591 adet otomobili müşterileriyle buluşturarak yılı güçlü bir şekilde kapattığını bildirdi.

BYD’DEN YENİ MODELLER

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tanıtımda ilk kez pazara sunulan 6 araç arasında E segmentindeki amiral gemisi sedan modeli "HAN", tam elektrikli dört çeker D sedan modeli "SEAL AWD", elektrikli hatchback modeli "DOLPHIN", tam elektrikli "D-SUV SEAL U EV" ve yeniden satışa sunulan şarj edilebilir hibrit "D-SUV SEAL U DM-i" ve tam elektrikli "C-SUV ATTO 3" modelleri yer alıyor. BYD Türkiye​, bu ürün gamıyla 32 günde toplam 6 bin 591 araç satışı gerçekleştirdi.

Tanırım sonrası satışa sunulan modellere 30 binin üzerinde talep gelirken, BYD showroomları kasım ve aralıkta yoğun ziyaretçi trafiği yaşadı. Lansman sonrası marka, bekleyen müşterilerine teslimatlarını en hızlı şekilde gerçekleştirmek için tüm hızıyla çalışmayı sürdürüyor. 2025'e güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen BYD Türkiye, üçüncü çeyrekte sportif SUV modeli SEALION 7'yi pazara sunmaya hazırlanıyor.

"TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARINA DEĞER KATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, BYD modellerine Türk tüketicilerin gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Ergun, "Bu süreçte tüm modellerimizin tasarımı, zengin donanım özellikleri, yüksek teknolojisi ve kalitesi müşterilerimiz tarafından büyük beğeni toplarken, modellerimizin fiyat seviyeleri de çok cazip bulundu" açıklamalarında bulundu.

HİBRİT PAZARINDA LİDERLİK HEDEFİ

2024'te 4 bin 525 adetlik satış rakamına ulaşan BYD SEAL U DM-i modellerinin, Türkiye şarj edilebilir hibrit pazarında BYD'yi liderliğe taşıyacağını öngören Ergun, "Ayrıca, BYD'nin yeni enerjili araç (NEV – New Energy Vehicle) konusundaki uzmanlığını, aralık NEV satış sıralamasındaki güçlü konumuyla göreceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. İsmail Ergun, gelecek dönemde hem ürün yelpazelerini genişletmeyi hem de daha fazla müşteriye ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.