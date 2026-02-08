Menü Kapat
BYD’de satışlarında büyük şok

Çinli otomotiv devi BYD, 2026’ya kötü başladı. Ocak ayında satışlar yıllık bazda yüzde 30,7 gerilerken, şirket hisseleri Hong Kong ve Shenzhen borsalarında sert kayıplar yaşadı.

BYD'de satışlarında büyük şok
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.02.2026
11:37
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
11:37

Çin’in en büyük üreticilerinden , 2026 yılına beklentilerin oldukça altında bir giriş yaptı. Şirketin Ocak ayı satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,7 düşerek Şubat 2024’ten bu yana en düşük seviyeye indi. Böylece BYD’de satışlardaki gerileme üst üste beşinci aya taşınmış oldu.

BYD’de satışlarında büyük şok

Uzmanlara göre tabloyu ağırlaştıran birkaç temel etken var: Çin’de elektrikli araç pazarında rekabet giderek kızışıyor, yeni enerji araçlarına (NEV) yönelik vergi muafiyetleri sona erdi ve yılın ilk aylarında talep zaten geleneksel olarak zayıf seyrediyor. Tüm bu başlıklar bir araya gelince, BYD için Ocak ayı adeta alarm zillerinin çaldığı bir dönem oldu.

HİSSELERDE SERT SATIŞ

Zayıf satış verileri, borsada da gecikmeden karşılığını buldu. BYD hisseleri, iç pazardaki talep kaybı ve artan rekabet baskısının yatırımcıları tedirgin etmesiyle sert düşüş yaşadı.

Hong Kong Borsası’nda işlem gören BYD hisseleri günü yüzde 6,9 kayıpla 91 Hong Kong dolarından kapattı. Bu düşüş, 26 Mayıs 2025’ten bu yana görülen en sert günlük kayıp olarak kayda geçti. Gün içinde hisseler yaklaşık bir yılın en düşük seviyesine kadar geriledi. Shenzhen Borsası’ndaki ana kara hisseleri de yüzde 4,2 değer kaybederek 87,05 yuan seviyesine indi ve Eylül 2024’ten bu yana en düşük noktasını gördü.

BYD’deki satış dalgası sektöre de yayıldı. Geely, Leapmotor, Xiaomi ve Xpeng hisseleri de yüzde 1,2 ile yüzde 6,8 arasında geriledi.

BYD’de satışlarında büyük şok

PİYASADA YAVAŞLAMA BEKLENTİSİ

Çin Binek Otomobil Birliği, ülke genelinde otomobil satışlarının bu yıl durgunlaşmasının beklendiğini daha önce açıklamıştı. Birliğe göre 2026, otomotiv sektörü için 2020’den bu yana en zayıf yıl olabilir. 2025’te güçlü seyreden elektrikli araç ihracatının bile bu performansı sürdüremeyebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan Çin hükümeti, 2026’da araç teşvik programını uzatmayı planlıyor. Ancak sabit teşvik modelinden, araç fiyatına dayalı bir sisteme geçilmesi gündemde. Bu değişiklik, özellikle düşük fiyatlı araçlarda teşviklerin azalması anlamına geliyor. Pazarın büyük kısmını oluşturan uygun fiyatlı segment için bu durum açıkçası pek iç açıcı görünmüyor.

UYGUN FİYATLI SEGMENTTE ZORLANMA

Bir dönem uygun fiyatlı Dynasty ve Ocean serileriyle hızlı büyüme yakalayan BYD, özellikle 25 bin dolar altı segmentte rakipleri karşısında avantajını kaybetmeye başladı. Geely ve Leapmotor gibi markalar, bu alanda hem fiyat hem de teknoloji tarafında daha agresif hamleler yapıyor. Nitekim BYD’nin 2025 büyüme oranı da son beş yılın en düşük seviyesinde kaldı.

Ocak ayında üst üste beşinci kez düşerken, BYD bu ayda Geely’nin gerisinde kaldı. Bu performans, şirket için COVID-19 döneminden bu yana görülen en zayıf Ocak ayı olarak kayda geçti. Aynı dönemde Geely satışlarını geçen yıla yakın seviyede tutarken, Stellantis’in Çinli ortağı Leapmotor teslimatlarını yüzde 27 artırmayı başardı.

İHRACATLA DENGE ARAYIŞI

BYD, iç pazardaki zayıflığı dengelemek için rotayı yurt dışına çevirmiş durumda. Ocak ayında Çin dışı satışlar yüzde 43,3 artarak toplam teslimatların yüzde 48’ini oluşturdu. Şirket, 2026 yılı boyunca yurt dışına 1,3 milyon araç sevk etmeyi hedefliyor. Bu rakam, 2025’e göre yüzde 24’lük bir artışa işaret etse de, Kasım ayında yatırımcılara açıklanan 1,6 milyonluk önceki hedefin altında kalıyor.

