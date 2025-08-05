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 | Murat Makas

BYD'den 10.400 dolara elektrikli otomobil: Sırada Türkiye var

BYD, kompakt SUV modeli Yuan UP'ın daha hesaplı versiyonunu tanıttı. 301 km menzile sahip araç, 10.400 dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor.

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BYD'den 10.400 dolara elektrikli otomobil: Sırada Türkiye var
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 09:51

Çinli devi BYD, şehir içi kullanım için geliştirdiği uygun fiyatlı modeliyle dikkatleri üzerine çekti. Yuan UP'ın yeni baz versiyonu, sadece 10.400 dolara satışa sunuldu. Üstelik, 301 kilometre menzil sunuyor.

Kompakt boyutlara sahip model, 4.3 metre uzunluğunda. Kaputun altında ise 94 beygir gücünde ve 180 Nm tork üreten bir elektrik motoru yer alıyor. Araç, 0'dan 100 km/s hıza yaklaşık 12 saniyede ulaşıyor. Daha uygun fiyat için batarya kapasitesinden ödün verilmiş: 32 kWh'lik bu batarya, hızlı şarjla %30'dan %80'e yalnızca 30 dakikada dolabiliyor.

BYD'den 10.400 dolara elektrikli otomobil: Sırada Türkiye var

DONANIMDA SADELEŞME, TASARIMDA DEĞİŞİM YOK

Yeni versiyon, dış ve iç tasarım açısından daha güçlü Yuan UP modelleriyle neredeyse birebir aynı. Fark ise donanımda. Örneğin, panoramik cam tavan ya da ’nin "God's Eye" adı verilen yarı otonom sürüş teknolojisi bu modelde yer almıyor.

Ancak buna rağmen aracın donanım listesi oldukça zengin. Dijital gösterge paneli, 14.1 inçlik büyük dokunmatik ekran, anahtarsız giriş, klima, ses sistemi ve Wi-Fi bağlantı noktası gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

BYD'den 10.400 dolara elektrikli otomobil: Sırada Türkiye var

SIRADA TÜRKİYE OLABİLİR

Yuan UP’ın bu uygun fiyatlı versiyonunun sadece ’de değil, küresel pazarlarda da satışa sunulması bekleniyor. Aracın Çin dışındaki pazarlarda Atto 2 ismiyle vitrine çıkacağı belirtiliyor. Türkiye de bu pazarlardan biri olabilir. Uygun fiyat, kompakt boyutlar ve şehir içi odaklı performans, BYD’nin elini güçlendiriyor.

BYD'den 10.400 dolara elektrikli otomobil: Sırada Türkiye var
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ETİKETLER
#byd
#çin
#elektrikli araç
#suv
#Uygun-fiyatlı-arac
#Yuan Up
#Şehir Içi
#Otomobil
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