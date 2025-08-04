Model Y güncellemesi de kurtaramadı: Tesla Avrupa'da kan kaybediyor

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Avrupa pazarında yaşadığı kan kaybı temmuz ayında da devam etti. Üstelik gerilemeye, şirketin en çok satan modeli olarak bilinen Model Y'nin "Juniper" kod adlı yenilenmiş versiyonu da engel olamamış durumda.

SATIŞLAR YÜZDE 30 AZALDI

Markanın satışları, temmuz ayında İsveç'te yıllık bazda yüzde 86 düşüşle 163 araca, Danimarka'da yüzde 52 düşüşle 336 araca, Fransa'da yüzde 27 düşüşle 1.307 araca, Hollanda'da yüzde 62 düşüşle 443 araca ve Belçika'da yüzde 58 düşüşle 460 araca geriledi. Bu ülkelerin tamamında üst üste yedinci aylık düşüş anlamına geliyor.

İtalya'da Tesla satışları yüzde 5 düşüşle 457 araca, Portekiz'de ise yüzde 49 düşüşle 284 araca indi. Markanın Avrupa'daki satışlarının, yılın ilk altı ayında yüzde 30'dan fazla azaldığı bildirildi.

İKİ ÜLKE İSTİSNA

Norveç ve İspanya ise bu eğilimin dışına çıktı. Temmuz ayında satışlar Norveç'te yüzde 83 artarak 838 araca, İspanya'da yüzde 27 artarak 702 araca yükseldi.

İspanya'da elektrikli ya da plug-in hibrit otomobillerin toplam satışı temmuz ayında yüzde 155 arttı. Tesla'nın Çinli rakibi BYD, Temmuz 2025'te İspanya'da 2 bin 158 araç satarak, Temmuz 2024'e göre satışlarını yaklaşık sekiz katına çıkardı.

Uygun fiyatlı yeni modellerin yılın son üç ayına kadar gelmeyecek olması ve ABD'de elektrikli araç alıcılarına verilen 7 bin 500 dolarlık vergi indiriminin yakında sona erecek olması nedeniyle, Elon Musk temmuz ayında, Tesla'nın "birkaç zorlu çeyrek" geçirebileceğini söylemişti.

DÜZENLEMELER NEDENİYLE SATIŞLAR ZORLAŞTI

Musk, Avrupa'daki sıkı otonom sürüş düzenlemelerinin, aracın isteğe bağlı denetimli otonom sürüş özelliğinin "büyük bir satış argümanı" olması nedeniyle bazı ülkelerde Model Y'nin satışını zorlaştırdığını söyledi. Analistlere verdiği demeçte, "Avrupa'daki satışlarımızın, müşterilerimize ABD'dekiyle aynı deneyimi sunabildiğimizde önemli ölçüde artacağını düşünüyoruz" dedi.

Tesla yenilenmiş Model Y'nin uzun menzilli dört çeker versiyonunu Mart 2025’te Avrupa'da satışa sundu. İki arkadan çekişli versiyonun satışları ise mayıs ayında başladı.

Bu arada temmuz ayında genel otomobil satışları Danimarka’da yüzde 20, İsveç’te yüzde 6, Norveç’te yüzde 48, İspanya’da yüzde 17, Hollanda’da yüzde 9 ve Portekiz’de yüzde 21 arttı. Fransa’da yüzde 8, İtalya’da yüzde 5 ve Belçika’da yüzde 2 oranında düştü. Almanya ve Birleşik Krallık’ın temmuz ayına ait otomobil satış verilerinin gelecek hafta açıklanması bekleniyor.