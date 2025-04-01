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 | Suat Vilgen

BYD'nin en ucuz SUV aracı tanıtıldı! Dahili drone ile birlikte satılacak

BYD, en yeni elektrikli SUV'u Tai 3'ü tanıttı. Dahili drone platformu ile birlikte satılacak model, BYD'nin lüks arazi aracı Fang Cheng Bao'nun bir parçası olarak geliyor.

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BYD'nin en ucuz SUV aracı tanıtıldı! Dahili drone ile birlikte satılacak
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 09:37

BYD elektrikli otomobil piyasasını domine etmeye kararlı. Çin devi, bu kez uygun fiyatlı SUV modeli Tai 3 ile sektörü 'istila' etme planını sürdürecek.

DAHA UYGUN FİYATLISI YOK

Newsbytes'ın haberine "Yüksek teknolojili trend" otomobilin başlangıç ​​fiyatı yaklaşık Avrupa ve ABD için 19 bin 300 dolar. BYD'nin lüks arazi aracı modeli olan Fang Cheng Bao alt markası altında BYD'nin en uygun fiyatlı elektrikli aracı olarak lanse edildi.

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AİLE ODAKLI ELEKTRİKLİ SUV

Tai 3, çoğunluğu lüks arazi araçları olan Fang Cheng Bao serisindeki diğer modellerden farklılaşarak, orta büyüklükte, aile odaklı bir elektrikli SUV modelidir.
Beş kişilik SUV 4.605 mm uzunluğunda, 1.900 mm genişliğinde ve 1.720 mm yüksekliğindedir. Tüm versiyonlarda 501 km'ye kadar CLTC sürüş menzili sağlar. Aracın tek motorlu (RWD) ve çift motorlu (4WD) versiyonları bulunuyor.

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GELİŞMİŞ PİL VE DRONE SİSTEMİ

Tai 3'ün temel RWD Intelligent Driving Pro Edition donanımı 72.96 kWh'lik bir bataryayla çalışıyor. Araçta kullanılan en üst seviye "drone" versiyonu daha büyük 78.72 kWh'lik bir bataryaya sahip. Drone sistemi çatıya yerleştirilebilen bir yerleştirme istasyonuyla daha da ileri teknolojiye kavuşuyor. Tüm bu özellikler Tai 3'ü BYD'nin elektrikli araç yelpazesine yenilikçi bir katkı haline getiriyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ IÇ MEKAN VE AKILLI KOKPİT

Tai 3'ün iç mekanı teknoloji ve havalı özelliklerle dolu. Kanat tarzı gösterge ekranı, 15,6 inç bilgi-eğlence sistemi, "Chariot vites kolu" kristal düğmeleri ve hatta yerleşik bir buzdolabıyla birlikte geliyor. Aracın yapay zeka destekli akıllı kokpitinde, otopilotta otoyol navigasyonu ve uzaktan kumandalı park etme gibi işlevler sağlayan BYD'nin "God's Eye" C sürücü destek sistemi yer alıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

BYD TÜRKİYE KİMİN?
BYD'nin Türkiye distribütörü olarak anlaşmaya vardığı ALJ Türkiye, küresel pazarda Abdul Latif Jameel (ALJ) adıyla faaliyet gösteren Suudi Arabistan merkezli bir holdingin ülkemizdeki alt şirketi.
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