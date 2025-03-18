Çinli otomobil devi BYD'nin üretim fabrikası görenleri hayrete düşürdü! Tesla'dan 10 kat büyük

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri olan BYD'nin yeni tesisi tüm izleyenleri şaşırttı. Üst üste yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiren BYD markasının, hem otomobil hem de batarya ürettiği fabrikanın, Tesla markasının en büyük fabrikasından 10 kat daha büyük olduğu öğrenildi.

Elektrikli otomobil üretimi konusunda üst üste büyük yatırımlar yapan Çinli otomobil devi BYD'nin üretim fabrikası görüntülendi. Hem otomobil hem de batarya üretilen fabrikanın, en yakın rakibi Tesla'dan 10 kat daha büyük bir tesiste çalıştığı öğrenildi.

Çinli otomotiv devi BYD, Türkiye'de de 1 milyar dolarlık yatırımla elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi kuracak. 2026 yılının sonunda üretime başlaması hedeflenen tesis, 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak.