Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Çinli otomobil devi BYD'nin üretim fabrikası görenleri hayrete düşürdü! Tesla'dan 10 kat büyük

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri olan BYD'nin yeni tesisi tüm izleyenleri şaşırttı. Üst üste yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiren BYD markasının, hem otomobil hem de batarya ürettiği fabrikanın, Tesla markasının en büyük fabrikasından 10 kat daha büyük olduğu öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 11:38

Elektrikli otomobil üretimi konusunda üst üste büyük yatırımlar yapan Çinli otomobil devi BYD'nin üretim fabrikası görüntülendi. Hem otomobil hem de batarya üretilen fabrikanın, en yakın rakibi Tesla'dan 10 kat daha büyük bir tesiste çalıştığı öğrenildi.

Çinli otomotiv devi BYD, Türkiye'de de 1 milyar dolarlık yatırımla elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi kuracak. 2026 yılının sonunda üretime başlaması hedeflenen tesis, 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
BYD'den Tesla'ya iş birliği çağrısı
Bakan Fatih Kacır açıkladı: BYD'yi Türkiye'ye TOGG getirdi! 'En önemli referansımız oldu'
Bir milyar dolarlık yatırım hedefi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli araç devi BYD yönetimini kabul etti
ETİKETLER
#türkiye
#byd
#Çekirdek
#Gökyüzü
#İstanbul Boğazı
#teknolojik gelişmeler
#Üniversite öğrencisi
#elektrikli otomobil
#tesla
#yatırım
#otomotiv
#batarya
#Üretim Fabrikası
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.