Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Çinli devden elektrikli araçlarda ezber bozan batarya: 11 dakikada tam şarjı hedefliyor

Çinli otomotiv devi BAIC, soğuk hava koşullarında üstün performans gösterdiği belirtilen ve sadece 11 dakikada tamamen dolmayı vaat eden yeni nesil sodyum-iyon bataryasını duyurdu. İşte tüm ayrıntılar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 17:39

Çinli otomotiv üreticileri lityum tabanlı pillerin maliyet, tedarik ve soğuk hava kısıtlamalarına karşı alternatif çözümler ararken, BAIC tarafından sodyum-iyon batarya teknolojisine dair yepyeni gelişmeler paylaşıldı. IT-home kaynaklı bilgilere göre şirket, sektördeki lityum hegemonyasını kıracak önemli bir adıma imza attı.

-40 DERECEDE BİLE ÇALIŞIYOR, 11 DAKİKADA DOLUYOR

BAIC araştırma bölümünün aktardığı verilere göre, prizmatik hücre formatındaki sodyum-iyon batarya prototipinin geliştirme aşaması tamamlandı. Kurum içi testlerde sistemin enerji yoğunluğu 170 Wh/kg seviyesine ulaştı. En dikkat çekici özelliği ise 4C hızlı şarj desteği sunması. Yeni nesil teknoloji sayesinde şarj işleminin baştan sona tamamlanması yalnızca 11 dakika sürüyor.

Bataryanın -40°C ile 60°C arasındaki zorlu sıcaklıklarda sorunsuz bir şekilde görev yapabildiği ifade edildi. Özellikle -20°C sıcaklıkta enerji tutulumunun yüzde 92'yi aştığı ve bunun da dondurucu soğuklarda kullanımını büyük ölçüde iyileştirmeyi sağladığı bilgisi paylaşıldı.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK STANDARTLARINA SAHİP

Güvenlik tarafında yapılan iç doğrulamaların sonuçları da kamuoyuyla paylaşıldı. Araç pilinin, yüzde 200 aşırı şarj durumunda bile herhangi bir yangın veya patlama riski taşımadığı belirtildi. Ek olarak, termal kötüye kullanım testlerinde 200°C ısıya maruz kaldığında kararlılığını korumayı başardığı vurgulandı.

Geliştirilen sodyum-iyon hücreler, halihazırda lityum-iyon ve katı hal kimyalarını barındıran BAIC'in "Aurora Batarya" programının önemli bir parçası olarak yer alıyor. Prizmatik sodyum-iyon hücrelerin seri üretimi için süreç doğrulamasının tamamlandığı aktarıldı.

ÇİN PAZARINDA SODYUM-İYON REKABETİ KIZIŞIYOR

Çin batarya sektöründe sodyum-iyon kimyasına yönelik yatırımlar her geçen gün artıyor. 2026 Şubat ayında Changan ve CATL, 45 kWh kapasiteli bataryayla donatılmış dünyanın ilk seri üretim sodyum-iyon binek elektrikli aracını tanıtmıştı. 400 kilometrenin üzerinde menzil hedefleyen aracın 2026 ortasında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Eş zamanlı olarak BYD tarafı da üçüncü nesil sodyum-iyon batarya platformundaki ilerlemeleri paylaştı. BYD'nin teknolojisi 10.000 şarj döngüsüne kadar ulaşırken, ticarileşme sürecinin uygulama senaryoları ile müşteri talebine bağlı olacağı belirtildi.

BAIC'in geliştirdiği bataryanın hangi araçlarda kullanılacağı veya piyasaya ne zaman sürüleceği konusunda henüz resmi duyuru yapılmadı.

ETİKETLER
#elektrikli araç
#Sodyum-iyon Batarya
#Çin Otomotiv
#Batarya Teknolojisi
#Elektrikli Araç Teknolojisi
#Baic
#Pil Geliştirme
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.