Çinli devden elektrikli araçlarda ezber bozan batarya: 11 dakikada tam şarjı hedefliyor

Çinli otomotiv üreticileri lityum tabanlı pillerin maliyet, tedarik ve soğuk hava kısıtlamalarına karşı alternatif çözümler ararken, BAIC tarafından sodyum-iyon batarya teknolojisine dair yepyeni gelişmeler paylaşıldı. IT-home kaynaklı bilgilere göre şirket, sektördeki lityum hegemonyasını kıracak önemli bir adıma imza attı.

-40 DERECEDE BİLE ÇALIŞIYOR, 11 DAKİKADA DOLUYOR

BAIC araştırma bölümünün aktardığı verilere göre, prizmatik hücre formatındaki sodyum-iyon batarya prototipinin geliştirme aşaması tamamlandı. Kurum içi testlerde sistemin enerji yoğunluğu 170 Wh/kg seviyesine ulaştı. En dikkat çekici özelliği ise 4C hızlı şarj desteği sunması. Yeni nesil teknoloji sayesinde şarj işleminin baştan sona tamamlanması yalnızca 11 dakika sürüyor.

Bataryanın -40°C ile 60°C arasındaki zorlu sıcaklıklarda sorunsuz bir şekilde görev yapabildiği ifade edildi. Özellikle -20°C sıcaklıkta enerji tutulumunun yüzde 92'yi aştığı ve bunun da dondurucu soğuklarda elektrikli araç kullanımını büyük ölçüde iyileştirmeyi sağladığı bilgisi paylaşıldı.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK STANDARTLARINA SAHİP

Güvenlik tarafında yapılan iç doğrulamaların sonuçları da kamuoyuyla paylaşıldı. Araç pilinin, yüzde 200 aşırı şarj durumunda bile herhangi bir yangın veya patlama riski taşımadığı belirtildi. Ek olarak, termal kötüye kullanım testlerinde 200°C ısıya maruz kaldığında kararlılığını korumayı başardığı vurgulandı.

Geliştirilen sodyum-iyon hücreler, halihazırda lityum-iyon ve katı hal kimyalarını barındıran BAIC'in "Aurora Batarya" programının önemli bir parçası olarak yer alıyor. Prizmatik sodyum-iyon hücrelerin seri üretimi için süreç doğrulamasının tamamlandığı aktarıldı.

ÇİN PAZARINDA SODYUM-İYON REKABETİ KIZIŞIYOR

Çin batarya sektöründe sodyum-iyon kimyasına yönelik yatırımlar her geçen gün artıyor. 2026 Şubat ayında Changan ve CATL, 45 kWh kapasiteli bataryayla donatılmış dünyanın ilk seri üretim sodyum-iyon binek elektrikli aracını tanıtmıştı. 400 kilometrenin üzerinde menzil hedefleyen aracın 2026 ortasında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Eş zamanlı olarak BYD tarafı da üçüncü nesil sodyum-iyon batarya platformundaki ilerlemeleri paylaştı. BYD'nin teknolojisi 10.000 şarj döngüsüne kadar ulaşırken, ticarileşme sürecinin uygulama senaryoları ile müşteri talebine bağlı olacağı belirtildi.

BAIC'in geliştirdiği bataryanın hangi araçlarda kullanılacağı veya piyasaya ne zaman sürüleceği konusunda henüz resmi duyuru yapılmadı.