Çinli markalar büyürken Alman devi çöküşte: 20 bin kişiyle yollar ayrıldı

Otomobil pazarında Çinli markalar agresif bir şekilde büyürken, Almanya'nın dev otomotiv üreticisi Volkswagen radikal bir küçülme kararı aldı. Bir süredir krizde olan marka, Almanya'daki fabrikalarında üretimi kısmaya, modelleri sonlandırmaya ve çalışan sayısını azaltmaya başladı.

Volkswagen, 6 ay önce yaptığı açıklamada, 2030'a kadar Almanya genelinde 35 binden fazla çalışanla yollarını ayırmayı hedeflediğini belirtmişti. Başta iddialı bir plan gibi görünse de, şirketten gelen yeni bilgilere göre 20 bin çalışan şimdiden gönüllü olarak ayrılmayı kabul etti.

SÖZLEŞMELER TAMAM

Carscoops'un haberine göre, VW'nin Wolfsburg'daki merkezinde yapılan son şirket toplantısında İnsan Kaynakları Şefi Gunnar Kilian, yaklaşık 20 bin kişiyle gönüllü ayrılık sözleşmelerinin imzalandığını doğruladı. Ayrılıkların erken emeklilik ve kıdem tazminatı paketleriyle sağlandığı belirtildi.

"Future Volkswagen (Geleceğin Volkswagen'i) anlaşmasının ilk önlemleri etkisini gösteriyor" diyen Kilian, sözlerine şöyle devam etti:

"Volkswagen AG'nin Almanya'daki 6 üretim tesisinde fabrikalardaki maliyetlerde ölçülebilir ilerleme ve sosyal açıdan kabul edilebilir işten çıkışlarla dönüşüm sürecimizi hızlandırıyoruz."

Ancak VW'nin işi henüz bitmiş değil. Otomobil üreticisi, mevcut taleple daha uyumlu hale gelmek için Almanya'daki üretim kapasitesini 734 bin birim azaltmayı planlıyor. Bu hedef doğrultusunda, şirket birçok üretim tesisinde değişikliğe gidecek. Emden fabrikasında ID.4 ve ID.7 üretimi sürecek, fakat Osnabrück tesisinde T-Roc Cabriolet üretimi 2027 ortasında sona erecek.

VW ayrıca Dresden fabrikasında ID.3 üretimini durdurmayı ve bu tesisi "üçüncü taraflara yönelik" bir yapıya dönüştürmeyi planlıyor.

YÖNETİCİLER DE KESİNTİLERDEN NASİBİNİ ALACAK

Şirketin finans direktörü David Powels, şirketin yeniden yapılanmasını başarı olarak nitelendirmeden önce hâlâ önemli mesafe kat etmesi gerektiğini kabul etti. Hedef, 2029 yılına kadar Volkswagen'i hem rekabetçi hem de finansal açıdan sürdürülebilir hale getirmek.

Ve sıkı tasarruf tedbirleri sadece üretim hatlarıyla sınırlı değil. Son raporlara göre, VW yönetim kurulu üyelerinin maaş ve primlerinde de önümüzdeki 5 yıl boyunca kademeli kesintiler yapılacak. 2025 ve 2026 yıllarında ücretler yüzde 11 oranında düşürülecek, ardından 2029'a kadar daha küçük oranlarda azalmalar devam edecek.

Kesintilerin toplamda şirkete yaklaşık 15 milyon euro (yaklaşık 674 milyon TL) tasarruf sağlaması bekleniyor.