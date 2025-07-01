Çinli SUV kapış kapış gidiyor! Talep o kadar çok ki, teslimatlar 2027'ye kaldı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli araç pazarında hızla yükselmeye devam ediyor. İkinci elektrikli SUV modeli YU7, sadece 72 saat içinde 280.000'den fazla ön sipariş alarak rekor kırdı. Araca yönelik yoğun talep, teslimatları 2027'ye sarktırdı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin ikinci elektrikli aracı YU7 SUV, satışa sunulduğu tarihten itibaren rekor kırıyor. ArenaEV'nin haberine göre, 26 Haziran'daki tanıtımdan sadece 72 saat sonra, ülke genelindeki 351 Xiaomi mağazası 280.800 ile 315.900 arasında ön sipariş aldı.

Şirket resmi olarak, ilk 18 saat içinde çevrim içi rezervasyonlar da dahil olmak üzere 240.000 sipariş aldığını doğruladı. Bu da Xiaomi'nin 2027 başına kadar olan üretim kapasitesinin tamamını şimdiden doldurduğu anlamına geliyor ve alıcılara teslimat için 56 haftaya kadar bekleme süresi veriliyor.

XIAOMI YU7 ÖZELLİKLERİ NELER?

YU7, net bir stratejiyle geldi: çekici tasarım, üst düzey özellikler ve agresif fiyatlandırma sunmak. Araç üç versiyon olarak satışa sunuldu. Temel YU7, Çin'de Tesla Model Y'nin başlangıç fiyatının altında, yaklaşık 29.900 eurodan başlıyor. 96,3 kWh kapasiteli pil ile 835 km'ye kadar menzil sunan arkadan itişli bu model, ilk siparişlerin yüzde 55'ini oluşturuyor.

YU7 Pro, yaklaşık 32.900 euro fiyatıyla çift motorlu, dört tekerlekten çekişli bir sistem ekliyor ve aynı 96,3 kWh pil ile 770 km menzil sunuyor.

En üst model olan YU7 Max ise yüzde 20'lik satış payına sahip ve 38.800 euro fiyatla geliyor. 101,7 kWh daha büyük bir pil, 508 kW (690 beygir) güç üreten çift motorlu sistem ve 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3,23 saniyede gerçekleştiriyor. Menzili ise 760 km olarak belirtilmiş.

Xiaomi, YU7'ye olan tüketici talebini karşılamak için üretimini artırma planları yapıyor. Şirket halihazırda Pekin'de F1 ve F2 adında iki tesise sahip ve yıllık toplam 300.000 araç üretim kapasitesi bulunuyor.