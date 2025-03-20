Çinliler abarttı! 10 bin dolardan ucuz elektrikli otomobil Avrupa'ya geliyor

Çinli markalar, ucuz işçilik ve devlet desteği sayesinde aşırı uygun fiyatlı otomobiller üretip satabiliyor. Son olarak BYD, 10 bin dolardan daha ucuz Seagull'u Avrupa'ya "Dolphin Surf" adıyla getirme kararı aldı.

Çin'in önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden BYD, uygun fiyatlı modelleriyle dünya pazarında kendine sağlam bir yer edinmeye devam ediyor. Şirket, Çin'de büyük ilgi gören Seagull modelini Avrupa pazarına getirmeye hazırlanıyor. Ancak araç, Avrupa'da farklı bir isimle satılacak.

BYD DOLPHIN SURF, AVRUPA'YA GELİYOR

BYD'nin üst düzey yöneticilerinden Stella Li tarafından yapılan açıklamaya göre, Seagull modeli Avrupa'da "Dolphin Surf" adıyla satışa sunulacak. Çin'deki başlangıç fiyatı yaklaşık 9.700 dolar olan elektrikli otomobil, Hyundai i10'dan biraz daha büyük yapısıyla dikkat çekiyor.

Li, Dolphin Surf'un Avrupa'daki en ucuz elektrikli otomobil olmayacağını, ancak bu fiyat segmentinde en iyi seçeneklerden biri olacağını vurguladı.

Avrupa pazarına giriş tarihi hakkında kesin bir bilgi verilmezken, Dolphin Surf'ün 2025 yılı sona ermeden satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Fiyatlandırma konusunda net bir açıklama olmasa da, BYD'nin rekabetçi bir fiyat politikası izlemesi bekleniyor.