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Otomobil
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 | Ömer Faruk Dogan

Dacia Sandero hükümdarlığı sona erdi: İşte Avrupa'nın en çok satan otomobili

Avrupa otomobil pazarında güç dengelerinin hızla değiştiğini gözler önüne serdi. Peugeot'un sevilen süpermini modeli 208, 25 bin 241 adetlik satışla geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7 büyüyerek Dacia Sandero'yu zirveden indirdi ve "Avrupa'nın en çok satan otomobili" ünvanını kaptı.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 14:03

Avrupa otomobil pazarında liderlik koltuğu el değiştirdi. Otomotiv veri analizi şirketi JATO Dynamics'in Mart 2025 raporuna göre, Fransız otomobil devi Peugeot'un sevilen modeli 208, Dacia Sandero'yu geride bırakarak Avrupa'nın en çok satan otomobili ünvanını ele geçirdi.

Peugeot 208, martta toplam 25 bin 241 adetlik satış rakamına ulaşarak, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 7 oranında artırmayı başardı. İşte Avrupa'da en çok satan 10 otomobil modeli.

Dacia Sandero hükümdarlığı sona erdi: İşte Avrupa'nın en çok satan otomobili

Ocak ve şubat aylarında listenin zirvesinde yer alan Dacia Sandero, mart ayında 24 bin 577 adetlik satışla ikinci sıraya geriledi. Yıllık bazda yüzde 6'lık bir düşüş yaşayan Sandero'dan hemen sonra ise Renault Clio, Nissan Qashqai ve Volkswagen Golf modelleri ilk 5'i tamamladı.

Mart 2025 verilerine göre Avrupa'nın en çok satan ilk 10 otomobili ise şöyle sıralandı:

  • Peugeot 208 – 25.241 adet
  • Dacia Sandero – 24.577 adet
  • Renault Clio – 23.062 adet
  • Nissan Qashqai – 22.826 adet
  • Volkswagen Golf – 21.553 adet
  • Volkswagen T-Roc – 21.292 adet
  • Opel/Vauxhall Corsa – 20.143 adet
  • Peugeot 2008 – 19.837 adet
  • Volkswagen Tiguan – 19.591 adet
  • Ford Puma – 19.269 adet
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Sıkça Sorulan Sorular

Dacia hangi ülkenin?
Dacia, Romanya merkezli bir otomobil markasıdır. 1966'da kurulan firmanın genel merkezi Mioveni (Piteşti yakınları), Romanya'da yer alıyor.
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#Otomobil
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