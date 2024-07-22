Deprem bölgesinde otomobil pazarında durgun bekleyiş: 6 haftadır aracını satamıyor

22 Temmuz 2024 10:18 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 10:18

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da otomobil pazarı uzun zaman sonra yeniden kurulmuştu. Vatandaşlar hiçbir ücret ödemeden pazarda araçlarını satışa sunuyor. Türkiye genelinde otomobil piyasasının durgun olması, faiz oranlarının yüksek olması sektöre olumsuz yansımış durumda.

Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde kurulan pazarda 300 ila 500 arasında araç satışa sunuluyor.

6 HAFTADIR SATAMIYOR

6 haftadır aracını satmak için getiren ama satamayan Mehmet Özgür Batı piyasanın durduğunu ve ölü para verildiğini belirterek, ''2003 model ABS, hidrolik direksiyon ve otomatik cam var. İsteyen olsa 200 bin lira vereceğim ama satışımız yok. Her yer araba dolu ama satış yok. Artık inşallah önümüzdeki aya düzelir. Nereden baksan burada yine bir 150 araç çıkar. O da galericiler daha getirmemiş. Galerici açık olsa onlar hepsini getirse burası sığmaz zaten. Hemen hemen 1000 araç bu bölgeye sığar ama getirmiyorlar. Acil satılacaklar buraya geliyor. Ben arabamı 6 haftadır getiriyorum ama işte kısmet ölü fiyat veriyorlar. 150 bin TL veriyorlar. Benim arabamın değeri 200 bin TL ama 150 bin TL verdikleri için ben de satmıyorum'' dedi.

HERKES KAFASINA GÖRE FİYAT VERİYOR

Araç fiyatlarını herkesin bir biri üzerinden arttırdığını dile getiren Eser Sarıoğlu, ''Burada 100 bin TL'den tut 1-1,5 milyona kadar araba bulunuyor. Serbest piyasa var. Herkes kafasına göre bir fiyat tutturmuş ve çok dengesiz. Aracın fiyatını bilemiyorsun ve tahmin edemiyorsun, herkes internete bakıp fiyat biçiyor. Arkadaşına sorup fiyat biçiyor. Gerçek piyasayı hiç kimse bilmiyor şu anda. Araba satan bence bir daha almıyor. Satan faize yatırıyor. Gelip alan da yok zaten. Burada son modellerini bulamıyorsunuz maalesef. Ben yüksek model bir araba arıyorum ama yok. Benim araba biraz düşük model ve satıp yükseltmek istiyorum. Satamıyorsun. İnsanlar paralarını faize yatırmış. Bankaya yatırmış faizler yüksekti. Satamayınca da biz yeni bir araç alamıyoruz'' ifadelerini kullandı.