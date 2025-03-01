Devran döndü! Tesla Model Y tahtını kaybetti, İşte Avrupa'nın yeni elektrikli otomobil lideri

Avrupa'da içten yanmalı motorlu araçların üstünlüğü halen devam etse de geçtiğimiz sene zorlu bir dönem geçiren elektrikli araç pazarı yeniden yükselişe geçti. Daha önce en çok satan elektrikli araç ünvanını elinde bulunduran Tesla Model Y, koltuğunu Volkswagen ID.4 modeline kaptırarak zirveden düştü.

2025'in ilk ayında, bataryalı elektrikli araçlar (BEV) Avrupa'da büyük bir satış patlaması yaşadı. Carscoops.com'un aktardığına göre, Avrupa kıtasındaki 28 ülkede ocak ayında toplam 165 bin 473 elektrikli araç satıldı, bu da geçen yıla kıyasla yüzde 37'lik bir artış anlamına geliyor. Ancak ilginç bir şekilde, bu yükselişe rağmen en çok satan otomobiller listesinde hiçbir elektrikli model yer alamadı.

TESLA MODEL Y DÜŞÜŞTE! LİDERLİK EL DEĞİŞTİRDİ

Volkswagen yeni elektrikli modelleri ile atağa geçti. Volkswagen ID.4, 7 bin 177 adetlik satışla Avrupa'nın en çok satan elektriklisi oldu. Bu, Ocak 2024'e göre tam yüzde 195'lik bir artış anlamına geliyor ve ID.4'ü uzun süredir elektrikli araba satışlarının şampiyonu olan Model Y'nin önüne geçiriyor.

Tesla'nın Avrupa pazarındaki uzun süredir devam eden üstünlüğü sarsılıyor olabilir. Tesla Model Y satışları yüzde 46 düşerek 6 bin 115 adette kaldı. Bu çarpıcı düşüşün ardında birkaç neden olabilir. Bazı kişiler, yeni makyajlı Model Y'nin piyasaya sürülmesiyle bağlantılı olduğunu düşünüyor. Ancak Elon Musk'ın son dönemdeki siyasi çıkışlarının Tesla satışlarını etkilediğini iddia edenler de var.

Öte yandan Volkswagen'in bir diğer elektrikli modeli ID.7, 5 bin 879 adetlik satışla Model Y'nin hemen arkasında yer aldı. Kia EV3 ise 5 bin 792 satışla listeye girdi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR YÜKSELİYOR AMA HÂLÂ İYM MODELLERİN GERİSİNDE

Her ne kadar elektrikli araç satışları yükselişte olsa da, Avrupa'daki içten yanmalı motorlu (IYM) araçların hâlâ pazarda güçlü bir hakimiyeti var. Ocak ayında Avrupa'nın en çok satan otomobili, 21 bin 309 adetle Dacia Sandero oldu. Sandero'yu Volkswagen Golf (17 bin 630 adet), Peugeot 208 (17 bin 289 adet), Dacia Duster (15 bin 816 adet) ve VW T-Roc (15 bin 655 adet) takip etti.

Skoda Octavia (13.913), Hyundai Tucson (13.201), Ford Puma (10.499) ve MG ZS (9.720) gibi modeller de listede yerlerini alırken, hiçbir elektrikli araç ilk 25'e girmeyi başaramadı. Bu durum, Avrupa'da elektrikli araçlara olan ilginin arttığını ancak içten yanmalı motorlu araçların hâlâ çok daha geniş bir müşteri kitlesine hitap ettiğini gösteriyor.