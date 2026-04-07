Dünyanın en dar aracını yapıp trafiğe çıkardılar! Görenler bir daha bakıyor

YouTube'daki Prop Department kanalından Tyler Fever, 1988 model bir Ford Festiva modelini lazerle kesip daraltarak trafiğe çıkabilen sıra dışı bir araca çevirdi. Orijinal motor araca sığmadığı için elektrikli bisiklet motoru kullanıldı. Fren alanını açmak amacıyla da direksiyonun alt yarısı kesildi.

Özetle

MOTOR GENİŞ KALINCA E-BİSİKLET PARÇALARI DEVREYE GİRDİ

Proje sırasında ekibin karşısına bazı zorluklar çıktı. Araç daraltıldığı için orijinal motor şasiye sığmadı. Sorunu çözmek adına mevcut motor sökülerek otomobilin içi tamamen boşaltıldı. Ardından modifiye edilen şasiye tam uyum sağlayacak bir e-bisiklet motoru entegre edildi.

Kabinin son derece daralmasıyla beraber fren pedalını kullanacak alan kalmadığı fark edildi. Sürüşü mümkün kılmak için direksiyon simidinin alt yarısı kesilerek fren pedalı için yer açıldı. Fever ve ekibi, aracı inceltmek için lazerlerle kesim yaparak otomobilin orta kısmını tamamen çıkardı. Parçalar Bondo adı verilen macunla birleştirilerek dikiş izleri kapatıldı.

Dikkat çekmesi için sarıya boyanan otomobilin arka kısmına orijinal Ford ovali ile Festiva rozeti yeniden eklendi. Geliştirme süreci ise toplamda iki hafta sürdü.

