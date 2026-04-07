Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Dünyanın en dar aracını yapıp trafiğe çıkardılar! Görenler bir daha bakıyor

YouTube içerik üreticisi Tyler Fever, 1988 model klasik bir Ford Festiva otomobilini lazerle ortadan ikiye kesip elektrikli bisiklet motoru ekleyerek trafiğe çıkabilen, son derece dar bir araba geliştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 17:40

YouTube'daki Prop Department kanalından Tyler Fever, 1988 model bir Ford Festiva modelini lazerle kesip daraltarak trafiğe çıkabilen sıra dışı bir araca çevirdi. Orijinal motor araca sığmadığı için elektrikli bisiklet motoru kullanıldı. Fren alanını açmak amacıyla da direksiyonun alt yarısı kesildi.

MOTOR GENİŞ KALINCA E-BİSİKLET PARÇALARI DEVREYE GİRDİ

Proje sırasında ekibin karşısına bazı zorluklar çıktı. Araç daraltıldığı için orijinal motor şasiye sığmadı. Sorunu çözmek adına mevcut motor sökülerek otomobilin içi tamamen boşaltıldı. Ardından modifiye edilen şasiye tam uyum sağlayacak bir e-bisiklet motoru entegre edildi.

Kabinin son derece daralmasıyla beraber fren pedalını kullanacak alan kalmadığı fark edildi. Sürüşü mümkün kılmak için direksiyon simidinin alt yarısı kesilerek fren pedalı için yer açıldı. Fever ve ekibi, aracı inceltmek için lazerlerle kesim yaparak otomobilin orta kısmını tamamen çıkardı. Parçalar Bondo adı verilen macunla birleştirilerek dikiş izleri kapatıldı.

Dikkat çekmesi için sarıya boyanan otomobilin arka kısmına orijinal Ford ovali ile Festiva rozeti yeniden eklendi. Geliştirme süreci ise toplamda iki hafta sürdü.

https://www.youtube.com/watch?v=WO6aRHKe7_c

ETİKETLER
#Modifiye Araçlar
#Elektrikli Araç Dönüşümü
#Ford Festiva
#Lazer Kesim
#Diy Proje
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.