Elektrikli araçlarda ikinci el dönemi! Talebi arttıran sadece benzin değil: İşte 2. el elektrikli araca yönlendiren kritik faktör

Benzin fiyatlarındaki artış elektrikli otomobil piyasasına hareketlilik getirdi. Elektrikli otomobillere talep artarken bütçesine uygun araç bakan tüketiciler çareyi ikinci el elektrikli otomobillerde buldu. Satışları doğrudan etkileyen ve pazara yönlendiren etkenler arasında sadece benzin fiyatlarının olmadığı ortaya çıktı. İşte ikinci el elektrikli araç piyasasında son durum ve satışa yönlendiren diğer faktör...

GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 10:34

ABD-İsrail ve İran savaşı sebebiyle artan otomotiv sektöründe değişikliklere yol açtı. Araç almak isteyenler benzin ve dizelden vazgeçip rotasını elektrikli araçlara çevirdi ancak fiyatların yüksek olması farklı alternatiflere yönlendirdi. Artık ikinci el elektrikli araç piyasası da hareketlendi. İkinci el elektrikli satışlarını tetikleyen faktörün sadece benzin fiyatlarının olmadığı ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle artan benzin fiyatları ve yeni elektrikli araç satışlarındaki düşüş, ikinci el elektrikli araç piyasasını hareketlendirdi.
Trump yönetiminin 7.500 dolarlık tüketici vergi indirimini kaldırmasının ardından yeni elektrikli araç satışları ilk çeyrekte yıllık bazda yaklaşık %28 düştü.
İkinci el elektrikli araç satışları ise geçen yılın aynı çeyreğine göre %12 arttı.
Süresi dolan çok sayıda ikinci el araç kiralama sözleşmesinin piyasaya girmesi, tüketicilerin uygun fiyatlı seçenekler arayışında etkili oldu.
Yıl sonuna kadar elektrikli araçlar, kiralama süresi sona eren tüm araçların %15'ini oluşturacak.
İkinci el bir elektrikli aracın ortalama fiyatı 34.821 dolar iken, benzinli muadili 33.487 dolardır.
Elektrikli araçların 100 kilometredeki enerji maliyeti 50-120 TL bandında iken, benzinli araçlarda bu rakam 400 TL'ye yaklaşmaktadır.
Oto uzmanların yaptığı araştırmalar sonucunda Trump yönetiminin 7.500 dolarlık tüketici vergi indirimini kaldırmasının ardından, yeni elektrikli araç satışları ilk çeyrekte yıllık bazda yaklaşık %28 oranında düşüş gösterdi.

İKİNCİ EL ELEKTRİKLİ ARAÇLARA YOĞUN İLGİ

İkinci el elektrikli araçlarda ise Cox Automotive raporuna göre, satışlar geçen yılın aynı çeyreğine göre %12 arttı.

KİRA SÖZLEŞMELERİ UYGUN FİYAT ARAYIŞINDA ETKİLİ OLDU

Benzin fiyatlarındaki artış (ortalama fiyat galon başına 4 doların üzerinde) elektrikli araçlara olan ilgiyi ve satışları artırmaya yardımcı oldu. Ancak tüketicilerin uygun fiyatlı seçenekler arayışında olduğu bir başka faktör daha var: Financial Times'ın haberine göre, süresi dolan çok sayıda ikinci el sözleşmesi.

Elektrikli araç kiralama sözleşmeleri 2020'lerin başlarında popüler bir tercihti ve şimdi süreleri dolduğu için yüz binlerce ikinci el elektrikli araç piyasaya giriyor.

Yıl sonuna kadar , kiralama süresi sona eren tüm araçların %15'ini oluşturacak; bu oran ilk çeyrekteki %7,7'lik oranın iki katı.

Cox Automotive'e göre, kullanılmış bir elektrikli aracın ortalama fiyatı 34.821 dolar iken, benzinli muadili için bu rakam 33.487 dolar.

MALİYET AVANTAJI

Elektrikli araçların 100 kilometredeki enerji maliyeti 50-120 TL bandında kaldı, benzinli araçlarda bu rakamın 400 TL'ye yaklaşması, ikinci el elektrikli araçları tasarruflu hale getirdi.

