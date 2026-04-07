Elektrikli araçlarda ikinci el dönemi! Talebi arttıran sadece benzin değil: İşte 2. el elektrikli araca yönlendiren kritik faktör

ABD-İsrail ve İran savaşı sebebiyle artan benzin fiyatları otomotiv sektöründe değişikliklere yol açtı. Araç almak isteyenler benzin ve dizelden vazgeçip rotasını elektrikli araçlara çevirdi ancak fiyatların yüksek olması farklı alternatiflere yönlendirdi. Artık ikinci el elektrikli araç piyasası da hareketlendi. İkinci el elektrikli satışlarını tetikleyen faktörün sadece benzin fiyatlarının olmadığı ortaya çıktı.
Oto uzmanların yaptığı araştırmalar sonucunda Trump yönetiminin 7.500 dolarlık tüketici vergi indirimini kaldırmasının ardından, yeni elektrikli araç satışları ilk çeyrekte yıllık bazda yaklaşık %28 oranında düşüş gösterdi.
İkinci el elektrikli araçlarda ise Cox Automotive raporuna göre, satışlar geçen yılın aynı çeyreğine göre %12 arttı.
Benzin fiyatlarındaki artış (ortalama fiyat galon başına 4 doların üzerinde) elektrikli araçlara olan ilgiyi ve satışları artırmaya yardımcı oldu. Ancak tüketicilerin uygun fiyatlı seçenekler arayışında olduğu bir başka faktör daha var: Financial Times'ın haberine göre, süresi dolan çok sayıda ikinci el araç kiralama sözleşmesi.
Elektrikli araç kiralama sözleşmeleri 2020'lerin başlarında popüler bir tercihti ve şimdi süreleri dolduğu için yüz binlerce ikinci el elektrikli araç piyasaya giriyor.
Yıl sonuna kadar elektrikli araçlar, kiralama süresi sona eren tüm araçların %15'ini oluşturacak; bu oran ilk çeyrekteki %7,7'lik oranın iki katı.
Cox Automotive'e göre, kullanılmış bir elektrikli aracın ortalama fiyatı 34.821 dolar iken, benzinli muadili için bu rakam 33.487 dolar.
Elektrikli araçların 100 kilometredeki enerji maliyeti 50-120 TL bandında kaldı, benzinli araçlarda bu rakamın 400 TL'ye yaklaşması, ikinci el elektrikli araçları tasarruflu hale getirdi.