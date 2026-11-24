BYD bünyesinde faaliyet gösteren Fangchengbao markası, ilk görsellerini ve detaylarını aylar önce paylaştığı üç sıralı yeni SUV modeli Ti9'u Çin'de resmen piyasaya sürdü. Şarj edilebilir hibrit (PHEV) güç ünitesi ve geniş gövdesiyle öne çıkan model, seri üretim bir otomobilde ilk kez sunulan ve ön konsola otomatik olarak gizlenebilen direksiyon simidiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

DİREKSİYON 10 SANİYEDE ÖN KONSOLA GİZLENİYOR

Ti9'un kabinindeki en önemli yenilik olan katlanabilir direksiyon sistemi, tek bir tuşa basılarak devreye giriyor. Özel menteşeler sayesinde direksiyon simidinin alt yarısı yukarı doğru katlanırken ön konsoldaki kapak açılıyor.

Ardından simidin üst ve alt bölümleri toplanıyor; direksiyon kolonu ile hava yastığını barındıran orta kısım toplamda yalnızca 10 saniye içinde konsolun içine çekiliyor. Sistem tamamen kapandığında dışarıdan yalnızca hava yastığı muhafazası görünüyor.

Katlanabilir direksiyon özelliği, sürüş sırasında otonom veya sürüş destek sistemleriyle birlikte kullanılamıyor. Direksiyon yalnızca SUV park halindeyken ve sürücü dinlenmek istediğinde katlanabiliyor. Direksiyonun aradan çekilmesiyle sürücü koltuğunda dizüstü bilgisayar koymak için geniş bir alan açılıyor ve araç taşınabilir bir ofise dönüşebiliyor.

Fangchengbao'nun paylaştığı görsellerde, bardaklıklardan birine sabitlenerek masa veya eşya koyma alanı olarak kullanılabilen küçük bir sehpa detayı da yer alıyor. Katlanabilir direksiyon donanımı yalnızca serinin en üst versiyonunda sunuluyor.

BMW X7 VE MERCEDES-BENZ GLS’DEN DAHA UZUN

Boyutlarıyla büyük sınıf SUV rakiplerini geride bırakan Fangchengbao Ti9, 5.270 mm uzunluğa, 1.999 mm genişliğe ve 1.850 mm yüksekliğe sahip. 3.130 mm aks mesafesi sunan araç, BMW X7 ile Mercedes-Benz GLS'den daha uzun bir gövdeyle geliyor.

Geniş iç mekanda 30 inç büyüklüğünde merkezi bilgi-eğlence ve yolcu ekranı yer alırken, ön camın tabanında konsol boyunca uzanan daha küçük bir ekran daha bulunuyor. Yeni nesil pek çok Çinli otomobilin aksine çok sayıda fiziksel tuş ve kontrol düğmesine yer verilen kabinde, havalandırma ızgaraları ve hoparlör kapakları dahil olmak üzere metalik detaylar dikkat çekiyor. İç yüzeylerin neredeyse tamamı deri veya süetle kaplanan aracın ikinci sırasında ise büyük kaptan koltukları bulunuyor.

536 BEYGİR GÜCÜ VE 9 DAKİKADA ŞARJ

Kaputun altında 1,5 litrelik turboşarjlı içten yanmalı motor ile iki elektrik motorunu bir araya getiren Ti9, toplamda 536 beygir gücü üretiyor. 66,48 kWh kapasiteli BYD Blade 2.0 bataryadan beslenen SUV, tam elektrikli sürüşte 400 kilometreye, batarya ve benzinli motor birlikte kullanıldığında ise 1.630 kilometreye kadar menzil vadediyor.

BYD'nin hızlı şarj teknolojisini destekleyen batarya, yüzde 10'dan yüzde 97 doluluk oranına yalnızca 9 dakikada ulaşabiliyor.

BYD FANGCHENGBAO Tİ9 FİYATI

Çin pazarında üç farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan Ti9’un fiyat listesi şu şekilde: