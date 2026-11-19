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İstanbul
Çinli otomobil üreticisi BYD, şarj edilebilir hibrit arazi SUV modeli Denza B5 ile dikkat çekici bir dayanıklılık testine imza attı. İngiltere'deki bir test pistinde gerçekleştirilen denemede Denza B5, yalnızca sol tarafındaki iki tekerlek üzerinde ilerleyerek 180 tonluk Boeing 747 yolcu uçağını çekti.
BYD mühendislerinin rijit bir çeki demiri kullanarak yürüttüğü test süreci aşamalı olarak ilerledi. İlk denemede araca 2.000 kg ek ağırlık yüklendi ve Denza B5, üç tekerlek üzerinde Boeing 747'yi çekerek tekerlek başına 60 tonluk yükü karşıladı.
İkinci denemede ise mühendisler aracın sağ tarafındaki iki tekerleği tamamen söküp kabine 4.500 kg ek ağırlık koydu. Tekerlek başına düşen yükün 90 tona çıktığı koşullarda dahi Denza B5, 180 tonluk uçağı çekmeyi sürdürdü. Toplam 3 denemenin ardından Çinli SUV, Boeing 747'yi 1.600 metre mesafe boyunca çekmiş oldu.
Otomobil üreticisinin paylaştığı bilgilere göre testte aracın üzerinde hiçbir modifikasyon bulunmayan standart versiyonu kullanıldı. Denza B5'in zorlu yük altında dengesini korumasında, yerden yüksekliği 140 mm ayarlayabilen ve 9 ton kaldırma kapasitesi sunan DiSus-P hidrolik süspansiyon sistemi belirleyici rol oynadı.
Gövdesinde yüzde 96 oranında yüksek mukavemetli çelik barındıran şasiye entegre batarya yapısı ise araca ekstra rijitlik ve dayanıklılık sağladı.
Kaputunun altında DM-O şarj edilebilir hibrit sistemini barındıran Denza B5, şu güç aktarma organlarıyla donatılıyor:
Öte yandan Denza B5'in ön ve arka aksları arasında mekanik bağlantı bulunmuyor. Ön tekerleklerin tutuşu kaybetmesi halinde gücün arka aksa mekanik olarak aktarılamaması nedeniyle, testte sağ taraftaki tekerlekler yerine ön veya arka tekerleklerin sökülmesi durumunda 180 tonluk uçağın çekilmesinin çok daha zor olacağı belirtiliyor.
Elegance ve Ultimate olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan Denza B5 PHEV crossover modelinin başlangıç paketi yurt dışında Elegance 92.570 ABD doları etiket fiyatına sahip. Ultimate ise 104.910 ABD doları fiyatla alıcı buluyor.