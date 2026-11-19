Öte yandan Denza B5'in ön ve arka aksları arasında mekanik bağlantı bulunmuyor. Ön tekerleklerin tutuşu kaybetmesi halinde gücün arka aksa mekanik olarak aktarılamaması nedeniyle, testte sağ taraftaki tekerlekler yerine ön veya arka tekerleklerin sökülmesi durumunda 180 tonluk uçağın çekilmesinin çok daha zor olacağı belirtiliyor.