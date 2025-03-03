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 | Murat Makas

Efsane son buldu: Nissan GT-R R35’in üretimi resmen durduruldu

Otomotiv dünyasının efsanevi modellerinden biri olan Godzilla lakaplı Nissan GT-R R35, tam 18 yıllık bir yolculuğun ardından veda ediyor.

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Efsane son buldu: Nissan GT-R R35’in üretimi resmen durduruldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 12:50
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 12:50

Japon üretici Nissan, 28 Şubat itibarıyla Japonya’daki üretim hattını durdurduğunu ve artık yeni sipariş almayacağını duyurdu. "Godzilla" lakabıyla anılan bu yüksek performanslı spor otomobil, otomotiv tutkunlarının hafızasında derin izler bırakarak tarih sahnesine karışıyor.

GT-R R35: 18 YILLIK EFSANENİN SON PERDESİ

İlk olarak 2007 Tokyo Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Nissan GT-R R35, o günden bugüne spor otomobil dünyasında kendine has bir yer edinmeyi başardı.Zaman içerisinde çeşitli teknik ve tasarımsal güncellemeler alarak performansını sürekli artıran model, özellikle 3,8 litrelik çift turbolu V6 motoruyla dikkat çekti. Başlangıçta 473 beygir gücü üreten bu motor, Nismo versiyonlarında 600 beygire kadar çıkmayı başardı.

Ancak dünya genelinde giderek sıkılaşan emisyon standartları, güvenlik ve gürültü düzenlemeleri nedeniyle, Nissan GT-R R35’in üretiminin sonlandırılması kaçınılmaz hale geldi. Japon devinin aldığı bu karar, otomobil severleri üzse de, GT-R hanedanının tamamen sona ermediğine dair bazı işaretler de var.

ÜRETİM DAHA ÖNCE KADEMELİ OLARAK SONLANDIRILMIŞTI

Aslında R35’in vedası ani olmadı. Model, farklı pazarlardan aşamalı olarak çekilmişti. 2021’de Avustralya ve Yeni Zelanda’dan, 2022’de ise Avrupa ve Birleşik Krallık’tan satışları durdurulmuştu. Kuzey Amerika pazarındaki üretim ise 2024’ün son çeyreğinde T-Spec Takumi ve Skyline özel serileriyle noktalandı. Bu süreç, R35’in küresel olarak artık yerini yavaş yavaş başka modellere bırakacağını gösteriyordu.

GT-R R35’İN MİRASI: EFSANE SONSUZA DEK YAŞAYACAK

Nissan GT-R, her zaman "erişilebilir süper otomobil" kavramının öncülerinden biri oldu. Pahalı Avrupalı rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatlı olmasına rağmen sunduğu yüksek performans ve gelişmiş dört tekerlekten çekiş sistemi ile birçok sürücünün hayalini süsledi.

Özellikle Nürburgring’deki etkileyici tur süreleri ve pistte gösterdiği üstün performans sayesinde, R35 modeli otomotiv tarihinde unutulmaz bir iz bıraktı. "Godzilla" lakabını kazanmasının sebebi de, tam da bu üstün yol tutuşu ve saf güç sunumu oldu.

GELECEK ELEKTRİKLİ Mİ OLACAK? R36 KONSEPTİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

GT-R hanedanı sona ermiş olabilir, ancak Nissan’ın yeni nesil bir GT-R modeli için çalışmalar yaptığına dair güçlü sinyaller var. 2023 yılında tanıtılan konseptler, tamamen elektrikli bir R36’nın yolda olduğunu gösteriyor. Öne çıkan tahminler, bu modelin katı hal bataryalarına dayanacağı ve 2028 yılına kadar piyasaya sürülmeyeceği yönünde.
Bununla birlikte, Nissan hibrit bir ara geçiş modeli üretme ihtimalini de değerlendiriyor. Bu süreç, firmanın finansal durumuna ve gelişen elektrikli araç teknolojilerine bağlı olacak. Ancak GT-R severler için en büyük soru işareti, yeni modelin R35’in ruhunu ne kadar koruyacağı ve Nissan’ın yeni nesil bir "Godzilla" yaratmayı başarıp başaramayacağı olacak.

SON SİPARİŞLER VE KOLEKSİYON DEĞERİ

R35’in üretiminin sona erdiği duyurulsa da, son model siparişlerinin oldukça yüksek talep gördüğü belirtiliyor. Koleksiyoncular için, son üretilen R35 modelleri büyük bir yatırım fırsatı haline gelmiş durumda. Özellikle Nismo versiyonları ve özel üretim paketleri, ilerleyen yıllarda daha da değer kazanabilir.

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Sıkça Sorulan Sorular

Nissan ne zaman çıktı?
1933 tarihinde Japonya'nın birçok yolu toprakken, yeni bir araç Osaka ve Tokyo arasındaki 500km'lik mesafeyi herhangi bir mekanik sorun çıkmadan gidebiliyordu. Bu ilk araç Datsun'du – Nissan'ın kurucusu tarafından tasarlanmıştı.
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