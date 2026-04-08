Ekspertiz bile tespit edemedi, şikayetçi oldu! Orijinal diye aldığı araç 'change' çıktı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde geçen Aralık ayında araç satın almak isteyen Arif Akyüz, oto galerici E.A. ve ortağıyla görüştü. E.A. ve ortağı Akyüz'e bir araç önerdi. Önerilen araç çalışır halde olunca Akyüz ekspertize sokmak istedi.
Akyüz, ekspertizde kusur tespit edilemeyen aracı 680 bin lira ödeyerek satın aldı. Arif Akyüz ve F.A., satın alma işlemi için notere gitti ve işlemleri gerçekleştirdi. Akyüz, plaka değişikliği yaparak, aracı kendi üzerine tescil ettirdi. Aracı satın aldıktan sonra ünlü bir ekspertiz firmasına götüren Akyüz, burada aracın tüm parçalarının orijinal olduğuna dair rapor aldı.
İddiaya göre, aracı kullanmaya başladıktan yaklaşık 4 ay sonra Akyüz'ü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aradı. Ekipler Akyüz'e, aracın change olduğunu belirtilerek Oto Hırsızlık Büro Amirliğine ifadeye çağırdı. Ekipler, çalıntı olduğunu belirterek araca el koydu. Araç, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi'nde incelendi. Üniversite tarafından hazırlanan raporda, aracın klima ve bazı yerlerinin hatalı olduğu, aracın motor numarasının bir kamyonete ait olduğu, araç ve sicil numarasının birbiriyle uyumlu olmadığı ve araç motorunun, yakalamalı haciz kaydı bulunan bir başka araca ait olduğu ortaya çıktı. Raporda, aracın orijinal şase numarasının yerinden sökülerek, yerine sonradan takılan bir numara eklendiği, araç ve sicil numarasının birbiri ile uyum sağlamadığı, marka, tip, model yılı, parça imalat tarihleri, özel güvenlik numarası ve orijinal motor numarası bakımından üzerine yakalamalı haciz kaydı bulunan bir başka plakalı aracın sicil numarası ile uyum sağladığı aktarıldı.
Arif Akyüz, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Şube Müdürlüğüne giderek, aracın bilgilerini değiştiren kişilerden ve son gittiği ekspertiz firmasından şikayetçi oldu. Akyüz, aracı satın aldığı kişilerin de mağdur olduğunu belirterek, bu kişilerden şikayetçi olmadı.
Yaşanan olayla ilgili konuşan mağdur Arif Akyüz, "Kendime bir araba aldım. İlk olarak notere götürdüm, ünlü bir ekspertize de koydum. Bir şey demediler, orijinal dediler, sonra emniyet geldi. Change çıktı diye elimden alındı. Aldığım kişiler de mağdur, biz de mağduruz, Onlarda şikayetçi change yapanlardan. Aldığım kişilerde ayrı bir ekspertize koymuş, onlara da orijinal demişler, onlar da mağdur" şeklinde konuştu.
Mağdurun avukatı Mehmet Akyüz ise, "Müvekkilim Arif Akyüz, bundan yaklaşık 4 ay önce bir araç satın alıyor, satın aldıktan sonra kendisi aracı çok ünlü bir ekspertiz firmasına götürüyor. Aracın tüm parçalarının orijinal olduğuna dair rapor alıyor, daha sonrasında aracın ruhsatına bakıyor, muayeneden geçtiğini görüyor, notere giderek bu aracın satışını gerçekleştiriyor. Aracı aldıktan yaklaşık 4 ay sonra polis ekipleri kendisini arıyor ve aracın change şüphesi olacağı gerekçesiyle Oto Hırsızlık Şube Müdürlüğüne davet ediyorlar. Oto hırsızlık ekiplerince araca el koyma işlemi gerçekleştiriliyor. Araç, İstanbul Teknik Üniversitesi laboratuvarına gidiyor ve orada aracın change olduğu, başka ağır hasarlı bir aracın şasesinin kazılarak, enjektör yöntemiyle takıldı. Aracın, hacizli, yakalamalı bir araç olduğu ortaya çıkıyor" diye konuştu.