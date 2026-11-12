Bölgesel gerilimlerin artmasıyla yükselen akaryakıt fiyatları otomobil piyasasında gözleri elektrikli araçlara çevirdi. Düşük enerji maliyeti sebebiyle ve benzin fiyatlarının fırlamasıyla araç sahipleri elektriklilere talebi arttırdı.

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HABERİN ÖZETİ Elektrikli araç satışlarında geçen yıla göre büyük artış: İki ülke güçlü çıkışıyla dikkat çekti Bölgesel gerilimler ve artan akaryakıt fiyatları nedeniyle elektrikli araçlara olan talep artarken, küresel elektrikli araç satışları ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artış gösterdi. Ekim ayında dünya genelinde 2,09 milyon elektrikli araç satıldı. Ocak-ekim döneminde dünya genelindeki toplam elektrikli araç satışları 17,5 milyona ulaştı. Avrupa Birliği'nde ekim ayında elektrikli araç satışları yıllık bazda yüzde 36 artarak 510 bine çıktı. Çin'de ekimde 1,14 milyon elektrikli araç satıldı ve ülkede ocak-ekim dönemindeki satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 geriledi. Kuzey Amerika'da ekim ayında elektrikli araç satışları yıllık bazda yüzde 24 artışla 130 bin oldu. Avustralya ve Brezilya'da elektrikli araç satışlarındaki güçlü artış küresel büyümeye destek oldu.

Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, ekim ayına ilişkin küresel elektrikli araç satış verilerini yayımladı.

GEÇEN YILIN AYNI AY ORANINA GÖRE ARTTI

Buna göre, dünyada geçen ay 2,09 milyon elektrikli araç satıldı. Satışlar aylık bazda yüzde 3 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak yeniden büyümeye geçti. Böylece, ocak-ekim döneminde dünyadaki toplam elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 17,5 milyona ulaştı.

AB’DE SATIŞLAR

Avrupa Birliği'nde (AB) elektrikli araç satışları ekimde yıllık bazda yüzde 36 yükselerek 510 bine çıktı. Öte yandan, AB'de satışlar aylık bazda yüzde 17 düşüş gösterdi.

AB'de ocak-ekim dönemindeki toplam elektrikli araç satışları ise yıllık bazda yüzde 31 büyümeyle 4,5 milyonu buldu. Almanya'da elektrikli araç satışlarında Aralık 2022'den beri en yüksek hacme ulaşılırken, İngiltere'deki satışlar yıllık bazda yüzde 30 yükseldi.

ÇİN'DE YURT İÇİ TALEP ZAYIF, İHRACAT ARTIYOR

Çin'de ekimde 1,14 milyon elektrikli araç satıldı. Bu rakam, aylık bazda yüzde 5 artışa ve yıllık bazda yüzde 12 düşüşe karşılık geldi. Ülkede ocak-ekim dönemindeki satışlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 gerileyerek 9,1 milyon oldu.

Elektrikli araçlar Çin'de daralan yurt içi otomobil pazarında giderek daha büyük bir pay almaya devam ediyor. Binek otomobil pazarının genelindeki daralma, elektrikli araç satışlarındaki düşüşten daha keskin olduğu için elektrikli araçların pazar penetrasyonu yeni bir zirveye ulaşıyor.

Yurt içi talep hala zayıf seyretmesine rağmen Çinli üreticiler üretimlerini sürdürdü ve yüksek hacimli ihracata devam etti. Binek otomobillere yönelik elektrikli araç ihracatı eylül ayındaki 558 bin adetten ekim ayında yaklaşık 600 bin adede yükselerek aylık bazda yeni bir rekora ulaştı. Çin'de 2027'ye yönelik politika kaynaklı olumsuz koşullar ise varlığını koruyor.

AB'nin Çin'de üretilen hibrit araçların ithalatına getirdiği kota ve Çin'in yeni elektrikli araç ihracatına uygulanan KDV iadesini 1 Nisan 2027'den itibaren yüzde 13'ten yüzde 9'a düşürme kararının satışlara yansıyacağı düşünülüyor.

KUZEY AMERİKA'DAKİ SATIŞLARDA YILIN İLK ARTIŞI

Kuzey Amerika'daki elektrikli araç satışları ise ekimde yıllık bazda yüzde 24 artışla 130 bin olarak kayıtlara geçti. Bu, bölgede bu yıl elektrikli araç satışlarında görülen ilk yıllık bazdaki artış oldu.

Ekimdeki satışlar aylık bazda yatay seyir izlerken, Kuzey Amerika'da ocak-ekim dönemindeki elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 gerileyerek 1,3 milyon seviyesinde gerçekleşti. Bölgede ekimdeki elektrikli araç satışlarının 110 binini ABD'deki satışlar oluşturdu.

Dünyanın geri kalanındaki satışlar ise ekimde yüzde 85 büyüyerek 300 bine çıktı. Ocak-ekim döneminde dünyanın geri kalanındaki elektrikli araç satışları yüzde 93 yükselerek 2,6 milyona ulaştı.

İKİ ÜLKEDE GÜÇLÜ ARTIŞ

Avustralya ve Brezilya'da elektrikli araç satışlarında görülen güçlü artış, bu büyümeyi destekledi.