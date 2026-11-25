Innovation, elektrikli araç kullanıcılarının şarj sorununa yönelik yeni bir çözüm geliştirdi. Şirket tasarlamış olduğu tavan tipi, şebekeden bağımsız elektrikli araç şarj sistemini Avustralya pazarına sundu.

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Elektrikli aracın tavanına katlanabilir güneş paneli takıldı! Günde 80 km menzil ekliyor Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 158

Gaotu Innovation’ın açıklamasına göre GT-EV16-PB-FD adını taşıyan hepsi bir arada şarj cihazı, 1.600 W maksimum güneş enerjisi gücü sağlayan katlanabilir bir fotovoltaik panel dizisini 2,5 kWh kapasiteli lityum demir fosfat batarya paketiyle birleştiriyor. Şirket, sistemin şebekeden tamamen bağımsız olarak günde 80 kilometreye kadar sürüş menzili sunabildiğini belirterek ürünü elektrikli araç sahipleri için "oyun değiştirici" olarak nitelendirdi.

Gaotu Innovation, tavan tipi şarj çözümünün geliştirilme amacına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Tavan tipi güneş enerjili elektrikli araç şarj cihazımız, sürücülerin halka açık şarj istasyonlarından bağımsız olarak doğrudan güneş ışığından enerji elde etmesini sağlıyor."

GT-EV16-PB-FD TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Çift bağımsız MPPT (Maksimum Güç Noktası İzleyici) teknolojisiyle donatılan GT-EV16-PB-FD, 800 W x 2 olmak üzere toplam 1.600 W maksimum fotovoltaik giriş gücünü destekliyor. Gaotu Innovation'ın paylaştığı verilere göre sistemdeki MPPT verimliliği yüzde 99,9’a kadar çıkarken, güneş panelleri hücre düzeyinde yüzde 25 dönüşüm verimliliği sunuyor.

Güneş panellerine eşlik eden 2,5 kWh’lik yerleşik batarya paketi ise kritik bir tampon görevi üstleniyor. Batarya, gelen ani enerji yükselmelerini emerek doğrudan aracın şarj girişine düzenlenmiş AC (alternatif akım) gücü iletiyor. Kullanıcılar, Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısı destekli akıllı uygulama üzerinden şarj sürecini uzaktan yönetebiliyor.

Araç tavanına monte edilmek üzere tasarlanan katlanabilir güneş paneli dizisi, IP68 koruma sertifikalı bir muhafaza içinde yer alıyor. Aerodinamik yapısı sayesinde 160 km/s hıza ulaşan rüzgarlara dayanıklı olduğu belirtilen panel dizisi, açıldığında 3.350 cm x 2.310 cm boyutlarına ulaşıyor.

ZORLU KOŞULLARA BİLE DAYANIKLI

-20 °C ile +55 °C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilen GT-EV16-PB-FD’de ilk yıl güç kaybı yaklaşık yüzde 1, takip eden yıllarda ise yıllık en fazla yüzde 0,4 olarak belirtiliyor. Gaotu Innovation, ürün için 5 yıl işçilik garantisi ve 2 yıl güç performansı garantisi sunuyor.