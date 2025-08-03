Elektrikli araçlar için uzun yol sorun olmaktan çıkıyor: Yeni sistem tanıtıldı

Çin'in önde gelen otomotiv üreticilerinden SAIC Motor'un elektrikli araç markası IM Motors, kullanıcıların giderek artan menzil beklentilerine cevap olarak geliştirdiği "Hengxing" adlı menzil uzatma sistemini kamuoyuna tanıttı. Yeni sistem, elektrikli araçların en büyük handikaplarından biri olan menzil kaygısına güçlü bir çözüm sunmayı hedefliyor.

450 KM ELEKTRİK, 1.500 KM TOPLAM MENZİL

Hengxing sistemi, 66 kWh kapasiteli CATL üretimi Freevoy batarya paketiyle donatıldı. Yalnızca elektrikle 450 kilometreye kadar menzil sağlayabiliyor, tamamen şarj edilip yakıtla desteklendiğinde toplamda 1.500 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.

Bu değer, mevcut batarya kapasitesiyle kıyaslandığında pazardaki birçok rakibinin oldukça üzerinde. Öte yandan IM Motors'un iddiasına göre, Hengxing sistemi aynı batarya kapasitesine sahip Tesla Model Y'ye göre üç kat daha fazla menzil sağlıyor.

SÜPER ŞARJ DESTEĞİYLE 15 DAKİKADA 310 KM

Yeni sistemin bir diğer önemli özelliği ise şarj altyapısı. 800 voltluk yüksek voltajlı mimariye sahip olan batarya, 4C hızlı şarj oranını destekliyor. Bu sayede sadece 15 dakikalık şarjla 310 kilometre menzil elde edilebiliyor.

YENİ SUV MODELLER YOLDA

IM Motors'un yeni sistemi ilk olarak LS6 SUV modelinde kullanılacak. Araç, 15 Ağustos'ta ön siparişe açılacak. Şirketin dördüncü çeyrekte tanıtacağı altı koltuklu büyük SUV modeli LS9 da Hengxing sistemiyle donatılacak. IM Motors, halihazırda Çin'de BEV (bataryalı elektrikli araç) modelleri olan IM L6, IM L7 sedanları ve LS6 ile LS7 SUV'larını satıyor.