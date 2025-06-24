Elektrikli araçlarda atlanan gerçek! Yüksek tamir ve bakım masrafı: Porsche ile kıyasladılar

Almanya'da büyük sigortacıları bir araya getiren SRA derneği, bakım ve onarımı en pahalı arabaların sıralamasını açıkladı. Listede Porsche ve Alpine gibi lüks markaları geçen elektrikli araçların yüksek maliyeti dudak uçuklattı.

Günümüzde otomobil edinmek oldukça zor. Ancak aracı tamir ettirmek de giderek daha ağır bir finansal yük haline geldi.

ARTIK EN BÜYÜK BÜTÇE ARAÇ TAMİRİNE

RTL'de yer alan habere göre Almanya'da ülkenin en büyük büyük sigorta şirketlerin kurulan SRA derneği, onarımı en pahalı arabalarla ilgili yaptığı araştırmanın sonucunu açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre otomobillerin tamir ve bakım masrafına kullanıcılar 2025 yılı itibarıyla yılda ortalama 2.500 euro ödüyor. Bu, bir yılda %6'lık bir artışı temsil ediyor. İşçilik maliyetinden boyaya ve özellikle yedek parçalara kadar her şeyin fiyatı hızla artarken tamir araç giderleri vatandaşların bütçesinde en önemli gider kalemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

ARTAN MALİYETİN SORUMLUSU TEKNOLOJİ!

Sigortacılara göre artan tamir maliyetlerinin asıl nedeni teknolojinin karmaşıklaşmasıyla birlikte parça değişikliğinin daha kolay olarak görülmesi. Bu durum örnek veren şirketler, otomobil farlarının %90'ının tamirinin çok karmaşık olduğunu bu yüzden değiştirmenin çok daha hızlı ve akılcı olarak görüldüğünü belirtiyor. Peki en yüksek tamir maliyeti olan araçlar hangileri?

ÇİN DEVİ İLK SIRANIN SAHİBİ

SRA sıralamalarına göre, Porsche ve Alpine gibi premium markalar akaryakıtla çalışan otomobil sıralamasın başı çekiyor. Ancak en büyük periyodik bakım ve onarım maliyet artışı, %26'lık bir artışla Çinli üretici BYD'den geldi. Genel olarak, elektrikli otomobiller daha pahalı malzemeler ve daha fazla kalifiye işçilik nedeniyle faturayı artırıyor. Sonuç: ortalama olarak, bir elektrikli otomobili onarmak, bir yanmalı motordan %14 daha pahalı.

EN UCUZ TAMİR MALİYETİ OLAN ARAÇLAR

Lstede Fransız markaları arasında Renault, Peugeot'dan %7 ve Citroën'den %10 daha yüksek ortalama maliye çıkarırken en ucuz markalar, ortalamadan neredeyse %20 daha düşük fiyatlara satılan Suzuki, Smart ve Dacia olarak öne çıktı.