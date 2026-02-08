Elektrikli araçlarda gizli kapı kollarına yasak getiren kaza görüntüleri ortaya çıktı

Elektrikli araçlar ile yaşanan kazalarda kapıların dışarıdan açılamaması ve yolcuların araçta mahsur kalması, Çin hükümetini harekete geçirdi. Söz konusu yasağın arkasında yatan haklı gerekçeler ise kısa süre önce ortaya çıkan bir kaza görüntüsüyle netlik kazandı.

Carscoops'un haberine göre, Nissan'ın popüler N7 modeline de temel oluşturan Dongfeng eπ007 model elektrikli sedan yoldan çıkarak inşaat çitlerine çarptı. Görüntüler yeni ortaya çıksa da Dongfeng yetkilileri, kazanın 19 Mart 2025 tarihinde Çin'in Yunnan eyaletine bağlı Wenshan şehrinde gerçekleştiğini doğruladı.

Çarpışmanın etkisiyle bataryanın delindiği anlaşılan olayda, sürücü araçtan hemen çıkmayı başarsa da arka kapıyı açmak istediğinde başarılı olamadı. Kapı kolları gövdenin dışına çıkmadı ve kapılar kilitli kaldı. Kazadan sadece 29 saniye sonra aracın yolcu tarafından dumanlar yükselmeye başladı ve tüm kapılar kilitli vaziyetteydi.

YOLCULARI ÇIKARMAK İÇİN CAMI KIRDILAR

Olay yerinden geçen bir kamyon şoförünün yardıma koşmasıyla tam bir can pazarı yaşandı. Sürücü ve yardımsever vatandaş, taşlarla camları kırarak içeridekileri dışarı çıkarmaya çalıştı. İlk çarpışmadan 52 saniye sonra alevler aracı tamamen sardı ve kabin siyah dumanla kaplandı.

Alevlerin arasından son yolcuyu da çıkarmayı başaran vatandaş ellerinden ciddi şekilde yaralandı. Aylar sonra bile beş parmağının hâlâ sarılı olduğunu belirten kamyon şoförü, ellerindeki ciddi yanıklar nedeniyle mesleğine geri dönememe riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.