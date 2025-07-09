Elektrikli araçlarla ilgili ezber bozan rekor: Bir Türk, tek şarjla 1205 kilometre gitti

Lucid Motors ve Ümit Sabancı, elektrikli otomobillerde ezber bozan bir başarıya daha imza attı. Lucid Air Grand Touring modeli, tek şarjla tam 1.205 kilometre yol katederek Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.

Lucid Motors, elektrikli araçlarla tek şarjla kat edilen en uzun mesafe alanında Guinness Dünya Rekoru kırdı. Direksiyonda Ümit Sabancı'nın yer aldığı Air Grand Touring modeli, İsviçre'nin St. Moritz şehrinden Almanya'nın Münih kentine kadar durmaksızın 1.205 kilometre yol kat etti.

Haziran 2025'te kırılan ve 1.045 kilometre olan önceki rekor, böylece 160 kilometre farkla geride bırakılmış oldu.

LUCID AIR GRAND TOURING ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Lucid Air Grand Touring, şirketin kendine ait elektrikli güç aktarma sistemiyle donatıldı. 831 PS güç özelliğine sahip olan araç, WLTP standartlarına göre 960 kilometre menzil sunabiliyor. Her 100 kilometrede yalnızca 13,5 kWh enerji tüketen otomobilin maksimum hızı ise saatte 270 kilometreye ulaşabiliyor.

Ayrıca ultra hızlı şarj desteği sayesinde sadece 16 dakikada 400 kilometre menzil ekleyebiliyor. 5 kişilik koltuk kapasitesi bulunan otomobil, ferah iç mekanı ve üst düzey malzeme kalitesiyle de dikkat çekiyor.

Gizmochina'nın haberine göre, rekor, Lucid Motors ve Ümit Sabancı'nın ortak gerçekleştirdiği ikinci Guinness Dünya Rekoru oldu. Sabancı, 2024 yılında yine Lucid Air Grand Touring ile tek şarjla 9 ülke gezerek "tek şarjla en fazla ülke gezen seri üretim elektrikli araç" rekorunu kırmıştı.

Sabancı, yeni rekorla ilgili şunları söyledi:

"2024 yılında 9 ülkeyi tek şarjla tamamladığımda bu sadece bir başlangıçtı. Yeni rekor, elektrikli araçların gerçekte ne kadar uzun mesafeleri kat edebileceğini gösteriyor. Bu artık sadece geleceğin teknolojisi değil, günümüzde gerçekleşiyor."

Lucid Motors Baş Mühendisi Eric Bach, rekorun Lucid'in elektrikli araç teknolojilerindeki liderliğini kanıtladığını savunurken, "Lucid araçları piyasadaki tüm elektrikli araçlardan daha az enerji tüketerek daha fazla mesafe kat ediyor" ifadelerini kullandı.