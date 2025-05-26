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 | Murat Makas

Elektrikli Hyundai için tarih verildi, Türkiye'de üretilecek! ''TOGG'dan sonra ilk olacağız''

İzmit'te üretimini sürdüren otomobil devi Hyundai, İzmit'teki fabrikasında yüzde yüz elektrikli araç üretimine başlıyor. Togg'dan sonra Türkiye'de yüzde yüz elektrikli bir otomobil üretecek Hyundai, Ağustos 2026'da yeni otomobilinin üretimine İzmit'te başlamayı hedefliyor. İşte detaylar...

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Elektrikli Hyundai için tarih verildi, Türkiye'de üretilecek! ''TOGG'dan sonra ilk olacağız''
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 11:25

Küresel otomobil piyasasında dikkatleri üzerine çeken Türkiye’de dev markalar çeşitli projelerini duyuruyor. 1997’den bu yana İzmit'te üretim yapan Koreli otomobil üreticisi Hyundai, yüzde 100 elektrikli araç üretimine başlıyor. Hyundai, yeni elektrikli modeli Inster'i Türkiye'ye getirdi.

TOGG'DAN SONRA İLK ŞİRKET OLACAĞIZ

Markanın yeni tasarım kimliğinde geliştirilen A-SUV modelin Türkiye lansmanı geçtiğimiz günlerde Antalya'da gerçekleşti. Buradaki etkinlikte markanın gelecek hedefleri ile açıklamalarda bulunan Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, Türkiye'de 'yerli' elektrikli otomobil üretme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Murat Berkel, "Türkiye'de yeni bir elektrikli otomobil üreterek, Togg'dan sonra Türkiye'de yüzde yüz elektrikli otomobil üreten ilk şirket olacağız" dedi.

Elektrikli Hyundai için tarih verildi, Türkiye'de üretilecek! ''TOGG'dan sonra ilk olacağız''

Mart ayında duyurusu yapılan bu yatırım kapsamında, üretiminin yüzde 85'ini Avrupa'ya ihraç eden İzmit'teki fabrikada yeni bir hat kurulacağını kaydeden Berkel, "2024'te fabrikamızın 245 bin adetlik kapasitesinin tamamını kullandık. Bu yıl 190 bin adetlik kapasiteye kullanacağız. Bunun sebebi elektrikli otomobilimize yer açmak. Yeni bir hat kurulumu yapılıyor, Ağustos 2026'da elektrikli otomobilimizin üretimine başlamayı hedefliyoruz" dedi.

Elektrikli Hyundai için tarih verildi, Türkiye'de üretilecek! ''TOGG'dan sonra ilk olacağız''

Hyundai Türkiye'nin yeni elektrikli modelinin duyurusunun yapıldığı toplantıda Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Hyundai Motor Türkiye'nin yeni Başkanı YongJin Alex Kim, İzmit'te üretilecek elektrikli otomobilin Avrupa'ya ihraç edileceğini bildirmiş, "Türkiye'deki otomotiv üretimi kalitesi bizim için çok değerli" ifadelerini kullanmıştı.

''ARAŞTIRMALAR 2030'A KADAR PAZARIN BÜYÜYECEĞİNİ GÖSTERİYOR''

Murat Berkel, son 2 yılda üst üste rekorlar kıran otomotiv pazarının 2025 sonunda 1 milyon 150 bin adedi bulabileceği tahmininde de bulunarak, "Kredi faiz oranları daha düşük olsa, pazar daha da yukarı doğru gider. Biz bu yıl 65 bin adet otomobil satmayı hedefliyoruz. 2030'a kadar yılda 90 bin adet otomobil satar hale gelmek istiyoruz. Yaptığımız araştırmalarda 2030 yılına kadar toplam pazarın artacağını öngörüyoruz. Bizim de gelecek yıllarda satışlarımızın artmasında pazarın büyüme trendi etkili olacak" ifadelerini kullandı.

Elektrikli Hyundai için tarih verildi, Türkiye'de üretilecek! ''TOGG'dan sonra ilk olacağız''

Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, Inster modelinin 2025 satış hedefini 1500 adet olarak açıklarken, yıl içinde Ioniq 9 modelinin de Türkiye'ye geleceğini bildirdi. Berkel, elektrikli araç pazarının 150 bin adede çıkmasını beklediklerini de kaydederek, Hyundai'nin ise 2025 sonuna kadar 8 bin adet elektrikli otomobil satmayı planladığını belirtti.

KORELİ CASPER'IN ELEKTRİKLİ KARDEŞİ

Markanın en küçük elektrikli otomobilinin detayları merak edildi. 2021'de satışa sunulan ve yalnızca Kore'de üretilen benzinli Casper'ın tasarım mirasını baz alan Inster, iç ve dış tasarımında kişiselleştirilebilen detayları ile dikkat çekiyor. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde bayilere birçok aksesuar donanımının gelmesi planlanıyor.

OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ

49 kWh bataryasıyla 360 kilometre menzil sunan model, soğuk iklimlerde şarj performansını artıran bir batarya ısıtma sistemiyle donatılmış durumda. Yapılan açıklamaya göre, yüksek verimli ısı pompası, enerji kullanımını optimize ederek aracın genel performansına ve menziline katkıda bulunuyor. Otomobil, 84.5 kW (115 PS) güç üretirken tek bir motorla hareket ediyor ve maksimum tork değeri ise 147 Nm olarak açıklanıyor. Aracın 100 km’deki ortalama enerji tüketimi ise 15,3 kWh olarak veriliyor.

Elektrikli Hyundai için tarih verildi, Türkiye'de üretilecek! ''TOGG'dan sonra ilk olacağız''

Inster, McPherson destekli ön süspansiyon ve birleştirilmiş burulma kirişli arka aks ile sınıfının üzerinde bir yol konforu sunuyor. 3.82 m uzunluğuna rağmen kızaklı arka koltukları sayesinde geniş bir iç mekanla dikkat çeken Inster, markanın Ioniq modellerinde de yer verilen direksiyon simidi, dijital gösterge ekranı ve vites değiştirici gibi detaylar sahip.

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Sıkça Sorulan Sorular

Hyundai'nin sahibi kimdir?
Hyundai'nin kurucusu Chung Ju-yung, şu anda Kuzey Kore'de bulunan küçük Asan köyünde doğdu.
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#Otomobil
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